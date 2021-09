Tennissensasjon vant US Open

Raducanu - Fernandez 6-4, 6-3.

18 år gamle Emma Raducanu er rangert som verdens 150. beste tennisspiller.

Sent lørdag kveld vant hun US Open på sensasjonelt vis, etter en overbevisende finale mot Leylah Fernandez (19).

Fernandez avverget to matchballer i egen serve da Raducanu ledet 5-2. Deretter spilte hun seg til to bruddballer i britens serve.

Raducanu måtte få behandling etter å ha skrubbet opp kneet, men med bandasje på det blødende kneet holdt hun nervene under kontroll, avverget bruddballene og servet hjem seieren.

– Jeg håper jeg får møte Leylah mange flere ganger, og forhåpentligvis i finaler. Hun har spilt utrolig tennis, og nivået i finalen var ekstremt høyt, sa Raducanu.

– Jeg vil også takke publikum for å ha fått meg til å føle meg hjemme, helt fra min første kamp i kvalifiseringen. Dere hjalp meg gjennom noen vanskelige øyeblikk, og jeg håper vi ga dere en god kamp i dag.

Hun var nummer 150 på verdensrankingen da hun kom til New York for å spille kvalifisering til årets siste Grand Slam-turnering. Hun måtte vinne tre kamper for å komme til hovedturneringen, og deretter vant hun sju kamper til – alle uten å avgi sett.

Begge de unge finalistene tok seg til finalen av den prestisjetunge Grand slam-turneringen.

A dream come true for @EmmaRaducanu 🏆 pic.twitter.com/gAYrRBlh4t — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2021

Uhørt prestasjon

Hun er den første kvalifiseringsspiller som har tatt seg til en Grand Slam-finale siden de fire store turneringene i 1968 ble åpnet for proffspillere, og dermed selvsagt også den første som løfter trofeet.

Hun var også første britiske kvinne i en stor singlefinale siden Virginia Wade vant Wimbledon i 1977 – 25 år før Raducanu ble født.

Den nye US Open-mesteren ble født i Canada, og foreldrene er henholdsvis fra Romania (faren) og Kina (moren), men familien flyttet til Storbritannia da hun var to år gammel, og hun har vokst opp der.

Leylah Fernandez måtte se seg slått i US Open-finalen søndag. Britiske Emma Raducanu vant oppgjøret mellom to useedede tenåringer. Foto: Seth Wenig, AP / NTB

Rakettkarriere

Hun spilte sin aller første WTA-turnering i juni og var nummer 338 på verdensrankingen da hun fikk wildcard til Wimbledon-turneringen i sommer. Hun viste sitt potensial da hun spilte seg helt til 4. runde. Det ga henne sjansen til å spille kvalifisering til US Open, og allerede i sin andre Grand Slam-turnering nådde hun helt til topps.

Søndagens finalemotstander Fernandez var også useedet. Med 73.-plass på verdensrankingen burde hun vært favoritt i finalen, men hun greide ikke å henge med motstanderen i den første US Open-finale mellom to tenåringer siden Serena Williams slo Martina Hingis i 1999.

Raducanu er yngste kvinnelige Grand Slam-vinner siden Maria Sharapova vant Wimbledon som 17-åring i 2004.