Hylles av lagkameratene: – Vi visste det kom til å bli spesielt

Cristiano Ronaldo var nervøs, men leverte som bare det i tilbakekomsten på Old Trafford. Superstjernen fikk han en dag og opplevelse han sent vil glemme.

Det samme gjelder for hans lagkompiser.

– Alle vet hva Cristiano Ronaldo har gjort for denne klubben. Vi er veldig glade for å ha ham her. Det viktigste, som han også vil si, er laget sine resultater. Gode spillere kan alltid spille bra sammen, sier Bruno Fernandes.

Se scoringene i videovinduet øverst!

– Vi kunne føle det på forhånd

Luke Shaw, som hadde assist på Ronaldos andre mål, er klar på at det er stort å spille på samme lag som klubblegenden.

– Det er alltid fint å ha en spiller som Cristiano på laget. Det er spesielt. Man kunne føle det på forhånd, så vi visste det kom til å bli spesielt. Vi visste det kom til å bli en god dag. Det var bare opp til oss å prestere, sier den engelske landslagsbacken.

– Han har ikke vært her lenge. Men han er i så bra slag. Han har bare trent med oss i tre-fire dager. Det er mer i vente fra ham. For en spiller og for en person han er. Det er strålende å ha ham i garderoben.

Etter det 1-0-målet viste veteranen frem sin karakteristiske feiring. Den hadde det allerede vært snakket litt om i garderoben.

– Vi visste han kom til å score i dag. Vi spøkte litt på forhånd at vi alle skulle ta feiringen hans sammen, men han var for rask for oss. Forhåpentligvis kan vi gjøre det senere i sesongen, sier Shaw.

– Han løfter omgivelsene

TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller tror lagkameratene allerede har fått en vitamininnsprøytning av legendens ankomst.

– Han løfter omgivelsene umiddelbart. Lagkameratene får lyst til å heve seg. Når man har en sånn type på banen, så vil man prestere. Mange er i en alder der de har sett Ronaldo spille fra de var rundt åtte til 15 år. Han har nok vært et idol for mange. Spillerne har lyst til å vise seg frem for ham, sier TV 2-eksperten.

– Det er et tøft kampprogram i vente. Det kommer vanskelige oppgaver. Og da får man se om de klarer å heve seg som en gruppe, eller om de bare spiller ballen til Ronaldo og forventer at han skal løse ting.

Stamsø-Møller påpeker også at 36-åringen ikke alltid klarte å prege de største kampene i Italia.

– Det er mye av ham. På både godt og vondt. Det er mange store kamper der han ikke har levert, spesielt i Italia. Men i dag var det et minne for livet for de som spilte sammen med ham.

Ekspertkollega Trevor Morley tror at United-gjengen får ekstra tro på at laget nå er kapabelt til å vinne troféer, noe som ennå ikke har skjedd under Solskjærs ledelse.

– Det var typisk at han scorer to. Han er en vinner. United har ikke vunnet noe på en stund. De må vinne noe. Spillerne rundt vil få troen på at de kan vinne noe nå, sier Morley.