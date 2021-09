Al-Qaida-lederen hyller 9/11-flykaprerne i ny video

Flere ganger har det vært hevdet at han er død, senest i november 2020, da anonyme kilder i Pakistan og Afghanistan påsto at han døde av astma.

Men lørdag, under 20-årsmarkeringen for 11. september-angrepene, publiserte imidlertid al-Qaida en timelang video med terrorlederen Ayman al-Zawahiri.

Nå spekulerer terroreksperter i når videoen ble spilt inn.

Et opptak sendt på al-Jazeera 5. oktober 2001 viste Osama bin Laden og Zawahiri sammen. Foto: AP/NTB

Det synes klart at mannen som troner øverst på listen over de mest ettersøkte terroristene i verden, i hvert fall var i live i slutten av april.

Grunnen er at det var i april at NATO vedtok at alle allierte styrker skulle trekkes ut av Afghanistan.

– Knivstakk USA i hjertet

I videoen kommenterer nemlig den 70 år gamle egyptiske statsborgeren USAs uttrekking fra Afghanistan. Samtidig kommer han med en klar referanse til de 19 flykaprerne som angrep USA 11. september 2001.

– La oss ikke glemme at 19 «mujahideen», islams krigere, knivstakk USA i hjertet, en skade av en art som USA aldri hadde kjent før. Nå har USA trukket seg ut av Afghanistan. Ødelagt og beseiret etter 20 år med krig, sier Zawahiri i videoen.

I videoen omtaler han også et angrep i januar 2021 på en russisk base i Syria, i en landsby drøye to mil nord for Raqqa. Angrepet ble utført av terrorgruppen Hurras al-Deen, som er knyttet til al-Qaida.

En rapport fra FNs sikkerhetsråd i juli hevdet at Zawahiri fortsatt er i live, men har skrantende helse. Det ble antatt at han fortsatt skjuler seg i Afghanistan.

Skjermdump av en video fra høsten 2012. Foto: AFP/NTB

Al-Qaida har ifølge FN-rapporten tilstedeværelse i minst 15 av Afghanistans 34 provinser, og består av en indre kjerne på opp mot 500 krigere fra Nord-Afrika og Midtøsten.

217 millioner kroner i dusør

Det var etter drapet på Osama bin Laden i 2011 at hans nestkommanderende, Ayman al-Zawahiri, tok over som leder for al-Qaida.

Amerikanske myndigheter utlover en dusør på 25 millioner dollar, over 217 millioner kroner, for opplysninger som leder til en eventuell pågripelse.

I Afghanistan er det tette bånd mellom al-Qaida og Taliban, men terrorgruppen har også internasjonale forgreininger.

I videoen dukker lederen for al-Qaida i Islamsk Maghreb (AQIM), Abu Ubaida Yussef al-Aanabi, samt lederen for al-Qaida i Jemen (AQAP), Khalid Batarfi.

I tillegg til å trekke frem Osama bin Laden og «den blinde sjeiken» Omar Abdel-Rahman, hyller Zawahiri også Abdel Aziz al-Rantissi, en av de sentrale Hamas-grunnleggerne.

– Må Allah se i nåde til Rantissi, som avviste Oslo-avtalen, sier Zawahiri i videoen.

Zawahiri har forøvrig besøkt Oslo og Norge på 90-tallet.

SKREV BIOGRAFI OM BIN LADEN: Da Hamid Mir intervjuet Osama bin Laden, møtte han også Ayman al-Zawahiri. Foto: Hamid Mir/Reuters/NTB

– Zawahiri sa han dro til Norge for å finne konen og datteren til en venn som var blitt drept av egyptisk politi i fengsel. Familien hadde så flyktet til Norge. Zawahiri var noen dager i Norge, fant sin venns familie som så ble sendt til Afghanistan, har den pakistanske journalisten Hamid Mir fortalt til TV 2.

Truet Norge

To ganger har han kommet med direkte trusler mot Norge og norske interesser.

Onsdag 21. mai 2003 kom den første trusselen i form av et videoopptak som ble kringkastet på den arabiske TV-kanalen Al-Jazeera. Der oppfordret han verdens muslimer til å gjennomføre selvmordsangrep mot amerikanere og jøder. Han truet også Norge.

– Reis dere, muslimer. Mot ambassadene til USA, England, Australia og Norge. Og deres interesser, selskaper og ansatte. La det brenne under deres føtter, sa al-Qaida-lederen i opptaket.

Et amerikansk flyveblad som ble sluppet over Afghanistan i november 2001. Foto: AP/NTB

1. oktober 2004 kom den andre trusselen mot Norge fra al-Zawahiri.

Da ble Norge nevnt sammen med en rekke andre land som et mulig mål for «organisert motstand mot korsfarere som invaderer den muslimske verden».

Han var islamistisk radikal i tidlig alder.

I 1981 ble han fengslet for medvirkning til drapet på Egypts president, Anwar Sadat. I et video-opptak fra fengslet hevdet han at de var den ekte islamske fronten og at de skal ofre til islam har seiret.

– Vi er her. Den ekte islamske fronten. Vi er imot sionisme, kommunisme og imperialisme og vi gir oss ikke. Vi beklager ikke det vi har gitt for vår religion. Vi har ofret, og vi skal ofre mer, til islam har seiret, ropte Zawahiri til TV-kameraene.

Traff bin Laden i 1984

Da Ayman al-Zawahiri ble løslatt i Egypt i 1984, dro han til Saudi-Arabia hvor han 33 år gammel startet praksis som lege. Like etter traff han Osama bin Laden for første gang. I 1998 skal hans organisasjon, Egyptisk Islamisk Jihad, ha knyttet seg sammen med al-Qaida.

På 1990-tallet skal Zawahiri har opprettet terrorceller i mange land.

Som en slags reisende i Jihad, islamsk hellig krig, dannet han celler, samlet inn penger og la grunnlaget for hellig, verdensomspennende krig mot jøder og korsfarere. Norge, USA, Sveits, Danmark, Bosnia og Dagestan var blant landene han var innom.