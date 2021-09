KrF i trøbbel – får ikke hjelp fra Erna Solberg

Det er flertall for Jonas Gahr Støres «drømmeregjering» på TV 2s siste måling før valgdagen. For KrF ser det imidlertid dårligere ut etter en uke med bråk rundt partilederen. Samtidig får de lite drahjelp fra Erna Solberg.

Søndag ettermiddag erklærte Jonas Gahr Støre at han er mannen med de gode løsningene da han kom bærende med en bunke pizzaesker til sultne partifeller på Jessheim.

– Har du tro på å bli statsminister på mandag?

– Jeg har troa på at vi kan få til et skifte, og da er jeg klar, men jeg er klok av mange erfaringer og vet at vi ikke må ta noe på forskudd, sier Støre.

På den siste målingen til TV 2 før valgdagen mandag ligger det an til flertall for Støres drømmeregjering. Senterpartiet, SV og Arbeiderpartiet får et knapt flertall med 86 mandater.

DRØMMEREGJERING?: Hvis TV 2s siste måling slår til, får denne trioen flertall alene. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Det viser at det er mulig, men dette er jevnt. Resultatet bør oppmuntre alle som ønsker et skifte til å stå på helt inn, sier Ap-lederen.

KrF under sperregrensa

På den borgerlige siden jobbes det også iherdig i innspurten av valgkampen, men nå haster det.

Erna Solberg og Høyre får en oppslutning på 19 prosent på Kantars TV 2-måling, ned 0,4 prosentpoeng.

– Vi er jo ikke fornøyd med 19 prosent, men jeg tenker at vi skal mobilisere nå i dag og i morgen, sier Erna Solberg.

Enda dårligere nytt for statsministeren er oppslutningen til KrF.

På målingen får de 3,8 prosent, noe som fører til at den blå fløyen er nede i 64 mandater.

– Dette viser at det er en reell sjanse for at KrF havner under sperregrensa, sier Ingelin Noresjø, nestleder i KrF.

Siste innspurt

– Hva er årsaken til at dere går tilbake?

– Vi ser på målingene at noen ganger er vi under og andre ganger er vi over sperregrensa. Det viser at det står om veldig få stemmer. Vi er opptatt av at KrF fortsatt skal være en stemme i norsk politikk, sier Noresjø.

Den siste uken har partileder Kjell Ingolf Ropstad vært i hardt vær etter at Aftenposten publiserte saken om at var folkeregistrert på gutterommet samtidig som han fikk pendlerbolig av Stortinget.

– Er du bekymret for at debatten rundt Ropstads bosituasjon kan ha påvirket velgerne?

– Nei, jeg er egentlig ikke det. Vi vet at det har vært jevnt hele tiden. Nå er siste innspurt før valgdagen, og dette blir et viktig og avgjørende parti for oss. Derfor er vi opptatt av å si at hver eneste stemme teller, sier Noresjø.

Ingen hjelp fra Høyre

På spørsmål til Erna Solberg om folk bør stemme på KrF hvis de har et lite håp om en borgerlig regjering, svarer statsministeren at hun tror KrF vil komme over sperregrensen på egen hånd.

– Alle som har tenkt til å stemme Høyre, bør stemme Høyre. Det er viktig å ha et sterkt parti for å være en regjering på vår side, sier Solberg.

– Så du advarer folk mot å stemme taktisk?

– Jeg tror det er mest reellt i politikken å stemme på det partiet du er mest enig med. Du er aldri enig i alt med et parti, men de du er mest enig med, bør du stemme på ved et valg, sier Solberg.

KrF-nestleder Noresjø sier at hun tror velgerne er i stand til å tenke selv.

– De som er opptatt av at KrF fremdeles skal være et parti i norsk politikk, med de verdiene og det vi står for, må stemme på oss, sier hun.