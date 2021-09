Lukaku i praktslag: – Jeg har drømt om dette siden jeg var elleve år

Chelsea - Aston Villa 3-0

Seieren betyr at London-klubben står med 10 poeng og solide 9-1 i målforskjell etter de fire første rundene i Premier League.

På overtid av kampen viste Romelu Lukaku sin klasse da han banket inn sitt andre for kvelden. Cesar Azpilicueta gjorde et lekkert forarbeid, før han spilte til spissen. Fra 16 meter dunket angriperen til og ballen smalt i mål til 3-0.

– Det er kronen på verket, sier TV 2-kommentator Espen Ween.

– Lukaku blir en håndfull for flere enn Aston Villa denne sesongen. I kveld leverte han virkelig varene.

Belgieren har nå tre scoringer på tre kamper. Lørdagens mål var for øvrig hans to første på Stamford Bridge.

– Det har vært min drøm siden jeg var elleve år. Jeg har jobbet hardt for dette. Jeg er veldig glad for seieren. Det er en barndomsdrøm for meg. Jeg er veldig glad, men vi må fortsette å arbeide, sier Lukaku.

– I Italia spilte jeg i en liga der jeg kanskje fikk en eller to sjanser i hver kamp, så jeg måtte ta vare på dem. Jeg er veldig fornøyd med situasjonen nå og vi må fortsette.

Chelsea-sjef Thomas Tuchel innrømmer at laget hans ble presset hardt i deler av kampen.

– Vi spilte mot et bra Villa-lag. De så skarpe ut fra start og skapte mye problemer for oss. Spesielt i førsteomgang.

Tyskeren er klar på at en spiss i verdensklasse har hjulpet stort.

– Han er full av selvtillit og vet hva han vil. Det har hjulpet oss mye, sier Tuchel.

Kovacic viste seg frem

Romelu Lukaku sendte blåtrøyene i føringen etter 15 minutter. Belgieren avsluttet presist alene med Villas reservekeeper Jed Steer etter at han først lurte seg forbi Axel Tuanzebe. Men mye av æren for scoringen skal Mateo Kovacic ha. Kroaten driblet seg fri på egen banehalvdel før han avanserte og løftet en nydelig bakromsball mot tankspissen.

– Han vet hva han driver med. Det er en nydelig avslutning, sier TV 2-ekspert Trevor Morley om 1-0-målet.

Det var for øvrig første gang belgieren scoret på Stamford Bridge. Angriperen er tilbake i Chelsea etter at han først forlot klubben i 2014.

Etter den gode åpningen, tok gjestene mer og mer over. Villa skapte flere store sjanser, og i perioder var det nærmest et bombardement mot Mendy i Chelsea-buret. Senegaleseren vartet blant annet opp med en strålende dobbeltredning.

Etter hvilen fikk Chelsea roet fansens nerver, for allerede etter 48 minutter utnyttet Kovacic et svakt tilbakespill fra Mings. Kroaten snappet opp ballen og chippet kulen på elegant vis over Steer og i mål via stolpen til 2-0.

Midtbanespilleren er ikke kjent for å være blant de mest målfarlige. Lørdagens scoring var hans tredje i Chelsea-trøyen i hans kamp nummer 145. Det var også første gang i hans Premier League-karriere at han noterte seg for både scoring og assist i samme kamp.

Villa prøvde febrilsk å kjempe seg tilbake i kampen, men da Lukaku banket inn 3-0 på overtid var det en umulig oppgave for Villa. Cesar Azpilicueta raidet oppover langs høyresiden og tok en leken tunell på Mings før han spilte til Lukaku. Fra 16 meter var kraftspissen nådeløs.