TV 2-profil hetset i omstridt gruppe – nå har Spetalen beklaget

Investor Øystein Stray Spetalen skrev ifølge Dagens Næringsliv i en Whatsapp-gruppe at Taliban kunne ta livet av TV 2-reporter Fredrik Græsvik da sistnevnte var i Kabul.

Det var i midten av august at det ble lagt ut en artikkel i Whatsapp-gruppen, der flere av landets rikeste personer er medlemmer, om at TV 2 jobbet med å få Græsvik ut av Kabul og tilbake til Norge etter Talibans inntog.

«Er det lov å håpe at han blir?» skrev finansmann Dag Arne Wivelstad, som la ut artikkelen.

«Kan man sponse Taliban?» svarte den kjente finansmannen Spetalen.

«Blir man steinet eller hengt av Taliban dersom man blir tatt i å drikke alkohol?», skrev Spetalen videre.

Deretter la han ut et manipulert bilde der Fredrik Græsvik nyter alkohol.

«Kan jeg sende dette bildet ned til Taliban?» skrev Øystein Stray Spetalen.

Græsvik reagerte kraftig på måten han ble omtalt i gruppen, og forventet en beklagelse.

Fikk beklagelse

Nå har Spetalen bedt Græsvik om unnskyldning, forteller kulturminister Abid Raja (V) til TV 2.

Fredrik Græsvik bekrefter at han har fått en beklagelse fra investoren.

– Jeg aksepterer beklagelsen. Jeg synes fortsatt ikke at det var morsomt, men aksepterer beklagelsen, sier Græsvik til TV 2.

Spetalen understreker at han ikke har noe utestående med Græsvik.

Kulturminister Abid Raja ved den elektriske fergen «Ole Bull». Foto: Joachim Storvik / TV 2

– Dette var ment som satire. Dersom noen synes at jeg har trådt over streken, beklager og unnskylder jeg det. Jeg har ikke noe utestående med Fredrik Græsvik. Vi har hatt en god og oppklarende samtale med Raja i dag, sier Spetalen til TV 2 lørdag kveld.

Statsråden sier at Norge er et lite land, og at han kjenner begge to. Han tok initiativ til samtaler mellom de to partene.

– Jeg har erfaring fra dialogmøter tidligere, på Litteraturhuset i Oslo, men dette var langt enklere, sier Raja.

Skal spandere øl

Etter å ha snakket med begge to, fikk kulturministeren Spetalen og Græsvik til å snakke sammen om det inntrufne.

– Spetalen gjorde det klart at han ikke hadde ment noe vondt med dette, og forsto samtidig hvordan dette kunne oppfattes. Jeg synes det var klokt og voksent av Spetalen å beklage, og raust av Græsvik å akseptere beklagelsen, sier Abid Raja.

Striden er bilagt, men de tre gjorde en avtale om at de skal møtes.

– De to har avtalt at jeg skal spandere øl på dem neste gang Fredrik er i Oslo, humrer Raja.