Sammenligner Brann-helten med Haaland og Gerrard

Lillestrøm - Brann 2-3

Aune Heggebø startet sesongen som Brann-reserve. Etter en blytung vår for klubben ble 20-åringen matchvinner da de tok en livsviktig seier mot et medaljejagende Lillestrøm lørdag kveld.

Med et kvarter igjen av kampen vartet Heggebø opp med en matcvhinnerscoring det oste vilje av.

Se scoringen i videovinduet øverst!

– Det var mye opp og ned følelsesmessig gjennom kampen. Vi tar ledelsen tre ganger, og de kommer tilbake igjen to ganger. Da er det mye følelser, sa Heggebø til TV 2 etter kampen.

Han blir sammenlignet med store stjerner av lagkameraten.

– Han drar frem en scoring som minner meg om en blanding av Erling Braut Haaland og Steven Gerrard når vi trenger det som mest. Det gir meg frysninger, sa Sivert Heltne Nilssen om Heggebø til TV Norge.

– Han har en voldsom energi og fysikk og er villig til gjøre drittjobben, sa lagets trener, Eirik Horneland, før lagets midtstopper kastet seg på hyllesten.

– Vi har en tanks på topp i Aune. Han ser ingen andre å spille til og bare går for det selv. Den prestasjonen han gjør i dag er strålende. Han er en fantastisk fotbalspiller, som jeg tror kommer til å bli veldig god, sa Fredrik Pallesen Knudsen til TV 2.

Han beskrev kampen som kaotisk.

– Det er ikke lett å ta tre poeng på Åråsen. Det gjør vi i dag. Det er en fantastisk følelse, sa bergenseren, som mente poengene var ekstremt viktige i Branns nedrykkskamp.

– Jeg skal sitte i sofaen i morgen og krysse alt jeg har for at de andre lagene der nede taper, sa Knudsen.

Det var lite i kampen som vitnet om at det var et bunnlag som møtte et medaljejagende Lillestrøm på Åråsen.

Brann, som har vært gjennom et blytungt halvår på begge sider av sidelinjen, spilte med aggressivitet i angrepsspillet og ærgjerrighet i forsvarsspillet, og ble belønnet med mål etter 17 minutter. Det kom da Robert Taylor klinket ballen i mål fra snaut ti meters hold.

I det kampen ble en time gammel, utliknet Lillestrøm. Det skjedde da Espen Bjørnsen Garnås satte hodet til et presist hjørnespark, og headet ballen i mål bak Branns keeperdebutant, Lennart Grill.

DEBUTANTER: Lennart Grill (til v.) og back-talentet Japhet Sery Larsen startet sine første kamper i Eliteserien mot Lillestrøm lørdag. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

Den tyske målvakten ble nylig hentet som erstatter for Mikkel Andersen, som forlot klubben etter den bredt omtalte nachspiel-skandalen.

Grill markerte seg med en merkelig involvering da Lillestrøm utliknet for andre gang, etter Bård Finnes 1-2-mål.

Keeperen ble stående på halvdistanse og se Thomas Lehne Olsens heading gå i en lang bue over seg selv, og i mål.

– Jeg skjønte at jeg ikke kom til å nå ballen og håpet den skulle gå over mål, forklarte Grill.

Et drøyt kvarter før full tid tok Brann ledelsen for tredje gang i kampen. Denne gangen var det Aune Heggebø bestemt fyrte ballen ballen i mål.

Lillestrøm satte inn et heftig mot slutten av kampen, men klarte ikke å utligne for fjerde gang.

– Det er utrolig skuffende. Brann var bedre enn oss på det meste, og vi taper fortjent, sa Thomas Lehne Olsen etter kampen.

Den gjør at Brann tar tre svært kjærkomne poeng i kampen om å unngå nedrykk. I den kjemper det mot blant andre Stabæk, som tapte 1-3 for Viking lørdag kveld.

– Holder Brann seg i Eliteserien?



– Ja, svarer Pallesen Knudsen bestemt.



Lillestrøm ligger på bronseplass tre poeng bak serieledende Bodø/Glimt.