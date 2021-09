Gullfavoritten snublet i serieåpningen – landslagsspiller måtte krabbe av isen

Stjernen - Vålerenga 3-1

Se situasjonen med Røymark øverst

Det var de kongeblå fra Oslo øst som måtte finne seg i å ha favorittstempelet før de to lagenes serieåpning i Fredrikstad.

TV 2s ishockeyeksperter har uttalt at Kenneth Larsens lag ser ut som det sterkeste i årets Fjordkraft-liga, mens de har tippet at Stjernen ender på 5. plass.

Lørdag så ikke Vålerenga ut som det laget ekspertene har skrytt av. Stjernen rystet gullfavoritten, i det som var en intens serieåpning.

- En forrykende seriestart for Stjernen, og prosjektet til Anders Olsson kunne ikke startet bedre, sa TV 2-kommentator Jonas Bariås da seieren var et faktum.

Intens førsteperiode

Vålerenga kom best ut fra startblokkene, før Stjernen tok over og satte Oslo-lagets målvakt, Steffen Søberg, på prøve en rekke ganger.

Søberg reddet de første skuddene, men så overlistet Arttu Niskakangas målvakten og sendte publikum i Stjernehallen opp fra stolene. 1-0. Det var Tyler Coulter som var nest sist på scoringen.

Scoringen kom sekunder etter at Vålerenga var blitt fulltallige.

Et rystet Vålerenga-lag slet med å etablere sitt spill, samtidig som hjemmelaget jaktet nye scoringer.

Det tok ikke mange minuttene før det igjen ble jubel i Stjernehallen. Mikael Mikalsen fant Hamar-gutten Ole Einar Engeland Andersen. Han gikk rett på mål og sendte pucken inn bak Søberg. 2-0.

Minuttet før ferdigspilt førsteperiode så det ut som at vondt ble verre for Vålerenga, men pucken snek seg på utsiden av stolpen.

Krabbet av

Begge lag var farlig frempå noen ganger i løpet av de første ti minuttene av den andre perioden, men ingen av lagene maktet å overliste målvaktene.

Med under fire minutter igjen av perioden, i Stjernens undertall, åpnet den hjemvendte profilen, Stefan Espeland, målkontoen og tente håpet for Vålerenga.

Backen så ut til å skulle legge pucken ned ved bakerste stolpe, men det endte med at den tidligere Tyskland-proffen sendte pucken rett i mål.

- Jeg tenkte egentlig bare å legge pucken på mål, sa Espeland i intervjuet med TV 2 etter perioden.

1.20 før ferdigspilt periode, oppsto det en spesiell situasjon. Vålerenga-spiller Martin Røymark mistet jernet på en skøyte og ble liggende å kave på isen.

Profilen kom seg ikke opp, og det skapte en stor mulighet for hjemmelaget. Heldigvis for Røymark og Vålerenga lyktes ikke Stjernen med å utnytte situasjonen.

Røymark krabbet til slutt av isen, og under minuttet senere var perioden over.

Stengte buret

Til den siste perioden kom Røymark ut med to hele og fungerende skøyter, og Vålerenga jaktet utligning.

Jørgen Hanneborg i Stjernen-målet fortsatte det gode spillet. Den lovende 22-åringen fikk god hjelp av oppofrende forsvarspillere og målvakten tok det som kom.

Drøye to minutter før full tid var Riley Brace nær å avgjøre kampen. Brace kom alene med keeper, men Tommi Taimi kom inn og hindret Stjernen-spilleren å score.

Taimi brukte ulovlige midler for å stanse Brace, og ble belønnet med to minutters utvisning. Det gjorde jobben langt enklere for Stjernen.

Sekundet før full tid ble 2-1 til 3-1. Coulter satte spikeren i kista.

Dermed vant Stjernen og sendte gullfavoritten hjem uten poeng.

- Jeg er stolt av guttene, publikum og alle rundt laget, sa Stjernen-trener Anders Olsson i vår sending etter kampslutt.

Ble helten

Tre kamper startet 15.00. Storhamar tok imot opprykkslaget Ringerike hjemme i CC Amfi. Det ble en langt mer spennende kamp enn mange hadde spådd på forhånd.

Storhamar tok ledelsen, men Ringerike utlignet i andre periode. Så scoret de gule og blå to ganger, før Ringerike reduserte. Det ble intense sluttminutter, men Hamar-laget dro det i land, 3-2.

Grüner-spiller Joachim Sommer Nielsen scoret det første målet i årets Fjordkraft-liga, men det ble med det målet. Sparta scoret fire ganger og tok med seg alle poengene hjem fra Oslo.

Det mest målrike oppgjøret var Manglerud-Lillehammer. Det ble 4-4. I spilleforlengelsen avgjorde Joachim Hermansen, og ble med det helten for Manglerud Star.