Siste måling: Flertall for Støres drømmeregjering

KrF faller under sperregrensen. Valgnatten blir en thriller for de minste partiene.

Arbeiderpartiet får 24,6 prosent og noterer sitt beste resultat i valgkampen på TV 2s siste, helt ferske meningsmåling før valget. Senterpartiet og SV går begge tilbake - men Jonas Gahr Støres drømmeregjering har likevel et flertall på 86 mandater.

Dette er TV 2s siste, ferske meningsmåling før valget. Kantar foretok de siste telefonintervjuene lørdag ettermiddag. Når valglokalene åpner enkelte steder søndag, er det ikke lenger lov å ta opp meningsmålinger før valget er over.

KrF og Kjell Ingolf Ropstad, som tross «gutteroms-gate» gikk frem den første delen av denne uken, faller i dag tilbake under sperregrensen med 3,8 prosent. Dermed blir valgnatten en thriller - ikke bare for KrF, men også for Venstre, som med kun 4,5 prosent ligger nær grensen.

Puster Sp i nakken

Den norske sperregrensen på fire prosent er ikke noen absolutt grense for å få plass i nasjonalforsamlingen, snarere en bonus som utløser såkalte utjevningsmandater.

Med 3,8 prosents oppslutning vil KrF ikke få utjevningsmandater, men TV 2s måling viser at at KrF kommer inn med tre direktemandater. Kjell Ingolf Ropstad kommer inn fra Vest-Agder, Olaug Bollestad virker trygg i Rogaland, mens Dag Inge Ulstein er inne som det utsatte sistemandatet i Hordaland.

Frp går frem 1,0 poeng og er den klare vinneren på denne målingen. Med 12,3 prosent har partiet løftet seg markant gjennom en valgkamp der partiet fikk 7,7 prosent på TV 2s måling i den innledende fasen. Nå befinner Sylvi Listhaug seg bare 0,4 prosentpoeng bak Trygve Slagsvold Vedum og Sp i kampen om å være partiet med tredje størst oppslutning.

Frps andrekandidat i Oslo, Jon Helgheim er inne på Stortinget på TV 2s måling lørdag. Foto: Frode Sunde / TV 2

Den gode målingen løfter Jon Helgheim inn på Stortinget på sistemandatet i Oslo. Han stjeler denne plassen fra Arbeiderpartiets femtekandidat Frode Jacobsen, som var inne fredag.

Høyre er taperen

Om denne målingen slår til, vil Høyre være den store taperen. Statsminister Erna Solbergs parti får 19 prosents oppslutning, og vil i så fall komme tilbake til Stortinget med bare 33 mandater - det er 12 mindre enn sist.

Ingen andre partier mister så mange kolleger ut av sin stortingsgruppe på denne målingen.

Rødt og MDG er noenlunde stabile, men fordi partiene er kjent for å miste fart mot slutten av valgkampen kan det ikke utelukkes at valgnatten kan komme til å handle om sperregrensen, også for disse partiene.

Irene Ojala fra protestlisten Pasientfokus i Finnmark er for tredje måling på rad inne på Stortinget, men med hårfin margin i dag.

Fakta om undersøkelsen Partibarometeret er utarbeidet av Kantar torsdag, fredag og lørdag og fanger dermed opp velgernes mening helt inn mot den første valgdagen søndag. 2088 respondenter er med i undersøkelsen. 84,8 % har oppgitt parti. Den statistiske feilmarginen er mellom +/-1,1 og +/-2,3 poeng.

Slik mandatene fordeler seg vil hun ikke kunne spille en avgjørende rolle når det skal dannes flertall i diskusjoner om regjering og statsbudsjett.

TV 2s valgnattsending begynner mandag klokken 18.00 på TV 2 Nyhetskanalen og klokken 19.00 på TV 2.

Partioversikt

Arbeiderpartiet lekker vesentlig mindre til Rødt enn før. Nå er det bare 25.000 flere som går fra Ap til Rødt enn dem som vandrer den andre veien. Partiet henter 53.000 velgere fra Høyre, mer enn de avgir. Partiet avgir også mer til MDG enn de mottar: 17.000 velgere netto går fra Ap til MDG. Mot SV er bildet nå noe endret, bare 38.000 velgere forsvinner til konkurrenten til venstre. Samtidig er lekkasjen til Senterpartiet i ferd med å tettes. 23.000 velgere lekker netto til Sp nå.

Frp styrker sin lojalitet blant tidligere velgere. Hele 64 prosent av velgerne fra 2017 er nå så fornøyd at de vil stemme på partiet igjen. Frp har i løpet av et par dager mobilisert velgere som var tidligere hjemmesittere i 2017 til å slutte opp om partiet. Lekkasjen Frp til Senterpartiet øker litt.

Høyre er fortsatt den glade giver blant partiene. Hele 245.000 av Høyres velgere fra 2017 går til et annet parti på denne målingen. Trøsten er at Høyre henter tilbake 76.000 den andre veien. Høyres lojalitet er bare 58 prosent. Det er klart svakest av de fire store partiene.

Kristelig Folkeparti faller igjen og har et problem med Senterpartiet. Hele én av seks tidligere velgere vil heller stemme på Trygve Slagsvold Vedum enn Kjell Ingolf Ropstad i år. 68 prosent av tidligere velgere støtter fortsatt KrF.

Miljøpartiet De Grønne har en lojalitet på bare 52 prosent på denne målingen. Det betyr altså at nesten halvparten av velgerne fra 2017 har funnet på noe annet, 40.000 av disse har valgt et annet parti. For MDG er det en trøst at 72.000 velgere som valgte andre partier i 2017 nå har bestemt seg for å stemme MDG. De kommer først og fremst fra Venstre, SV og Arbeiderpartiet.

Rødt har en lojalitet blant tidligere velgere på 56 prosent. Partiet lekker mange velgere til SV, men får enda flere tilbake. Overgangen fra Arbeiderpartiet er fortsatt på 25 flere enn Rødt mister andre veien. Trenden er likvel synkende.

Senterpartiet har en forholdsvis høy lojalitet med 69 prosent, mest av de fire største partiene. Partiet lekker en del velgere til de andre partiene på den rødgrønne siden, men henter igjen velgere fra Frp, KrF og Høyre.

Sosialistisk Venstreparti har nå en litt høyere lojalitet enn tidligere, med 59 prosent. Fortsatt lekker likevel mange velgere til MDG og Rødt. Dette bytteforholdet vil være avgjørende for om SV klarer å klatre opp mot ti prosent.

Venstres lojalitet faller til 39 prosent på denne målingen. Partiet henter samtidig hele 55.000 velgere fra andre partier, mens 61.000 velgere forsvinner til andre partier. Partiet reddes over sperregrensen av at 36.000 velgere som ikke fant veien til urnene i 2017 (14.000 førstegansvelgere og 22.000 hjemmesittere), men som nå sier de skal stemme Venstre.