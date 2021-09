Elin Ørjasæter er ute av Skal vi danse

– Er det lov å si at dette har vært så gøy! Jeg er ikke så deppa. Bjørn og jeg tar en for laget - og for et lag, sier Elin Ørjasæter da det ble kjent at hun ikke gikk videre.

Kommentatoren lå på bunnen sammen med Anniken Jørgensen og Alejandro Fuentes etter at dommerpoengene og seerstemmene var talt opp. Elin Ørjasæter fikk 14 poeng fra dommerne etter kveldens oppdreden til tross for at hun fikk flere gode tilbakemeldinger fra dommerne.

– Dette programmet trenger deg, sa Morten Hegseth i dommerpanelet etter dansen.

Satt fyr på romanseryktene

Lørdag kveld deltok elleve kjente fjes danseskoene fatt under Skal vi danses tredje sending på Fornebu. Temaet for kvelden var «Tidsreisen».

Blant kveldens høydepunkter var Simon og dansepartner Helene sin hete dans.



– Gratulerer med å sette fyr på romanseryktene, var Morten Hegseth.

Royane imponerte også på parketten og fikk hele 27 poeng fra dommerne.

Allerede forrige uke stod Elin Ørjasæter i fare for å måtte forlate konkurransen. Alejandro Fuentes (33), influenser Anniken Jørgensen (25) og Elin Ørjasæter (59) fikk den laveste poengsummen sammenlagt under forrige uke.

Ingen deltakere måtte forlate dansegulvet forrige uke, da Iselin Guttormsen måtte trekke seg fra Skal vi danse på grunn av en skade.

Slik var kveldens danseopptredener:

TV 2-sportsanker Siri Avlesen-Østli (37) og dansepartner Tarjei Svalastog (23) åpnet første tredje runde av Skal vi danse med Quickstep. De danset til I'll Be There For You av The Rembrandts.

Artist Øyvind «Vinni» Sauvik (45) og dansepartner Rikke Lund (26) bød på Slowfox. De danset til Cheek To Cheek av Frank Sinatra.

Influenser Joakim Kleven (28) og dansepartner Benjamin Jayakoddy (27) danset Cha Cha Cha. De danset til Vogue av Madonna. Joakim ønsker å hedre moren sin med denne dansen.

YouTuber Dennis Vareide (31) og dansepartner Lillian Aasebø (28) danset Jive. De danset til vinnerlåten i Eurovision Song Contest 1974, nemlig Waterloo av ABBA.

Artist Alejandro Fuentes (33) og dansepartner Maria Lie Ramella (24) danset Tango. De danset til Smooth Criminal av Michael Jackson.

Skihopper Maren Lundby (26) og dansepartner Philip Raabe (21) slo til med Quickstep. De danset til These Boots Are Made For Walking av Nancy Sinatra.

TV 2-sportsanker Simon Nitsche (28) og dansepartner Helene Spilling (25) danset Rumba. De danset til låten More Than Words av Extreme.

Samfunnsdebattant Elin Ørjasæter (59) og dansepartner Bjørn Wettre Holthe danset kveldens tredje Quickstep. De danset til Careless Whisper av Scott Bradlee's Post Modern Jukebox.

Artist Royane Harkati (28) og dansepartner Ole Thomas Hansen (22) danset kveldens andre Cha Cha Cha. De danset til Hot Stuff av Donna Summer.

Influenser Anniken Jørgensen (25) og dansepartner Santino Mirenna (27 danset Slowfox. De danset til Elton Johns Candle In The Wind.

Tidligere kombinertløper Magnus Moan (38) og dansepartner Ewa Trela (42) danset Paso Doble. De avsluttet kvelden med Smoke On the Water av Deep Purple.

