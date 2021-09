Ronaldo-dobbel i mektig comeback: – En drømmedag for alle

Man. United - Newcastle 4-1

For første gang siden mai 2009 var Cristiano Ronaldo tilbake i Manchester United-drakt på Old Trafford. Klubblegenden taklet forventningspresset på mesterlig vis og scoret målene som sikret tre poeng.

På overtid i den første omgangen gjorde superstjernen det han har gjort så mange ganger tidligere i den røde trøyen da han scoret 1-0-målet på enkelt vis. Newcastle-keeper Freddie Woodman måtte gi en svak retur etter et skudd fra Mason Greenwood, og hvem andre enn Ronaldo var på plass for å ordne 1-0 fra kort hold.

Se alle scoringene i videovinduet øverst!

Men det måtte mer til for å dra seieren i land. Javi Manquillo utlignet etter et lekkert Newcastle-angrep etter 55 minutter, men kort tid senere dukket Ronaldo opp igjen. Portugiseren brukte rå kraft da han hamret inn 2-1 mellom bena på Woodman.

Etter 80 minutter scoret Bruno Fernandes kampens vakreste mål da han viste frem både kraft og presisjon fra over 20 meters hold. Og på overtid la innbytter Jesse Lingard på til 4-1.

– For en forestilling fansen har fått. Det har vært en drøm. Et enormt press, alt handlet om den hjemvendte. Så leverer han to mål. Det har vært en drømmedag for Ronaldo og fansen, sier TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

Nervøs Ronaldo

Cristiano Ronaldo innrømmer at han kjente på mye nerver før kampen, men at fansen mottakelse hjalp på.

– Det er utrolig. Jeg var så nervøs da kampen startet. Men det er normalt. Jeg forventet ikke at de skulle synge navnet mitt hele kampen. Mottakelsen var utrolig, sier kampens hovedperson.

Portugiseren er klar på at det var viktig å starte med scoring i den første kampen.

– Det var et utrolig øyeblikk. Jeg tenkte i går kveld at jeg ville spille en god kamp og vise at jeg fortsatt kunne hjelpe laget. Denne klubben er utrolig. Jeg er så stolt og jeg skal gi alt.

– Jeg kom hit som 18-åring og ble tatt i mot på en fantastisk måte. Det er derfor jeg er tilbake her nå.

Solskjær om Ronaldo-tale

Manchester United-sjef Ole Gunnar Solskjær var strålende fornøyd etter seieren.

– Det har vært litt sirkus, halloi og Hollywood. Men jeg er veldig fornøyd med spillerne som gjorde det vi skulle, sier Solskjær til TV 2.

Nordmannen var også glad for at Ronaldo fikk vist seg frem i comebacket.

– Han er en super spiller. Profesjonell og han har opplevd mer eller mindre alt. Han hadde en liten tale til spillerne i går kveld. Han er selvsagt litt spent og nervøs han og. At han fikk til dette i dag er veldig bra, men ikke overraskende. Det er dette han handler om, han handler om de store øyeblikkene, sier Solskjær til TV 2.

– Kan du si noe mer om talen?

– Alle må presentere seg. Så han måtte presentere seg han også igjen, sier Solskjær.

– Han er utrolig proff og setter krav til alle. Du ser det som skjer rundt klubben, og supporterne får lov til å drømme igjen. Vi må fokusere på neste kamp, så kan fansen gå ut og kose seg i kveld.

Involvert fra start

Det tok ikke mange minuttene før den hjemvendte stjernen skapte farligheter. Det første skuddforsøket var langt fra vellykket da Ronaldo gikk halvveis på trynet etter en avslutning fra skrått hold. Kun minuttet senere dunket Ronaldo et skudd like til side for mål.

Etter 25 minutter prøvde Bruno Fernandes seg på et helfrekt forsøk fra midtbanen, men skuddet gikk over tverrliggeren. Litt senere fikk Sancho en stor mulighet, men engelskmannen ble for ubesluttsom. Samtidig viste Newcastle at de ikke var ufarlige på kontringer.

Omgangen så ut til å ebbe ut i 0-0. Newcastle-keeperen skulle bare fange et enkelt skudd fra Greenwood, men det gikk galt. På den enkle returen var Ronaldo på plass og pirket inn målet til hjemmefansens store glede.

– Det er kanskje ikke det drømmemålet jeg så for meg at han skulle komme tilbake med, men han fikk tatt feiringen, sier Sigrid Heien Hansen i TV 2s Premier League-studio.

– At målet skulle komme så tidlig, det er nok en lettelse for alle, sier den tidligere Vålerenga-profilen.

Manquillo stilnet hjemmefansen, så svarte Ronaldo

Etter hvilen var det Newcastle som startet best. Og etter 55 minutter fikk gjestene også betalt. Javi Manquillo så ut som en klassespiss da han prikket inn utligningen med en presis avslutning etter strålende forarbeid fra Almirón og Saint-Maximin.

Men Ronaldo brukte ikke lang tid å svare. Luke Shaw fant 36-åringen med en fin stikker, og den hjemvendte sønn dunket til med all kraft. Ballen gikk mellom beina på Woodman og i mål til 2-1.

– Han gjør det igjen! Forventningene var umulige å innfri, presset var enormt, men er det en spiller som takler det, så er det denne mannen, sier TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

Newcastle hadde fortsatt sitt å komme med. Etter 67 minutter var Willock nær ved å utligne, men De Gea fikk en hånd på forsøket.

Bruno Fernandes med dagens vakreste

Etter 80 minutter var det en annen portugiser som også var giret på litt oppmerksomhet. Fra over 20 meter dunket Bruno Fernandes til og vartet opp med en skikkelig perle. Woodman hadde ingen sjanse til å stoppe det praktfulle skuddet som gikk i mål til 3-1.

Dermed var det liten tvil om hvor poengene skulle havne. På overtid scoret innbytter Jesse Lingard 4-1 etter assist fra Paul Pogba. Det er franskmannens syvende målgivende pasning for sesongen.

Seieren gjør at Manchester United topper tabellen med 10 poeng. Både Liverpool, Chelsea og Everton kan imidlertid ta tabelltoppen om de vinner sine kamper.