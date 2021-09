Én president mangler i rekken av presidenter – her er forklaringen

20-årsdagen for terrorangrepene markeres lørdag. Følg den direkte her.

Når 20-årsdagen for terrorangrepene markeres lørdag, blir det holdt ett minutts stillhet for hvert av de fire flyene som ble fløyet inn i bygninger eller styrtet.

Følg markeringen direkte øverst i saken.

Tidligere president Bill Clinton, Hillary Clinton, tidligere president Barack Obama, Michelle Obama, og president Joe Biden er samlet under markeringen.

Tidligere president Donald Trump har fått kritikk for å takk nei til å være med på markeringen og heller stille som kommentator under en boksekamp i Florida, skriver CBS.

For to dager siden uttalte han under et promoteringsintervju at han ville velge å bokse mot Joe Biden hvis han kunne velge. Trump har fått mye kritikk for prioriteringen sin.

Markeringer for fire kaprede fly

Klokken 8.46 om morgenen lokal tid i New York blir det stille ved Ground Zero, åstedet for det første angrepet. Det tilsvarer 14.46 norsk tid. Det er samme klokkeslett som American Airlines' rute 11 krasjet inn i det nordlige tårnet i World Trade Center. Flyet var på vei fra Boston til Los Angeles da det ble kapret.

Det vil også holdes stillhet klokken 15:03, 15:37 og 15:59 norsk tid.

Imellomtiden leser både etterlatte og etterkommere av de døde opp navnene på de 3000 personene som ble drept under angrepene for 20 år siden.

Biden besøker tre minnesteder

President Joe Biden og førstedamen vil hedre og minnes livene som gikk tapt for 20 år siden ved å reise til alle de tre stedene som ble rammet 11. september, skriver Det hvite hus i en pressemelding.

Minnemarkeringen ved Ground Zero er for pårørende og overlevende, som blant annet skal lese opp navnene på alle ofrene. Også de som ble drept av en bombe i garasjen under World Trade Center i 1993, skal hedres lørdag. Opplesingen begynner etter det første stille minuttet.

Ett minutt før klokken slår 10, skal de fremmøtte markere tidspunktet da det første tårnet kollapset. De uvirkelige TV-bildene av skyskraperen som nærmest går i oppløsning gikk verden over.

Avverget angrep

United Airlines' rute 93 som styrtet på et jorde i Pennsylvania, skal også markeres. Flyet tok av fra Newark den morgenen og var på vei til San Francisco da det gikk i bakken ved Shanksville.

Flere av passasjerene forsøkte å ta tilbake kontrollen fra kaprerne før flyet styrtet. Det er aldri bekreftet hva som var flyets mål, men det antas at det var på vei mot Det hvite hus eller Kongressen i Washington.

Daværende president George W. Bush, holdt minnetale for passasjerende om bord i dette flyet. Han hedret motet deres. Samtidig tok han et oppgjør med fremmedfrykt og rasisme, og minnes hvordan amerikanere slo ring om muslimer i landet etter angrepet.

– Dette er USA jeg kjenner, og det USA vi kan bli igjen, sa han.

Visepresident Kamala Harris taler også i Shanksville.

Seremonien i Pennsylvania strømmes direkte på minnestedets Facebook-side. Koronahensyn gjør at bare pårørende og inviterte gjester kan være fysisk til stede.

Søyler av lys

Det siste minuttet med stillhet i New York markeres klokken 10.28, da det nordlige tårnet i World Trade Center raste. Minneseremonien er ventet å vare til rundt klokken 18.30 lørdag, norsk tid.

Etter seremonien åpner minnestedet for publikum og er åpent til midnatt. På kvelden lyses himmelen opp av installasjonen «Hyllest i lys». To blå lyssøyler som symboliserer de to tårnene, lyser natten gjennom i det som er en årlig markering.