Svarer på «Skal vi danse»-kritikken: – De bommer fælt

GOD KVELD NORGE (TV 2): Skihopper Maren Lundby (27) har tidligere fått kritikk fra langrennsløpere for at hun deltar i «Skal vi danse » – det lar hun ikke gå innpå seg.

Olympisk mester og skihopper Maren Lundby er glad for at hun er med i årets sesong av «Skal vi danse». Til tross for dette har hun mottatt kritikk for sin deltakelse fra et knippe langrennsløpere.

Det bryr hun seg lite om:

– At noen langrennsløpere skal mene noe om hva en skihopper på høyeste nivå burde gjøre, det lar man lett passere, sier hun til God kveld Norge.

DANSETRENING: Maren Lundby mener at hun fint kan kombinere dansetrening med hopptrening. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Bruker ikke energi på kritikken

Selv synes Lundby at det er helt topp å kombinere dansetreningen og hopptrening.

– Det er så forskjellig at de lett lar seg kombinere, sier hun.

Lundby forklarer at hun fint kan holde på med dans i opptil 4-5 timer om dagen, uten at det kjennes krevende å gjennomføre den hopptekniske treningen i tillegg.

– Jeg får også utfordret meg skikkelig med koordinasjon, rytme og balanse – momenter som er svært viktige i skihoppingen også, understreker hun.

Det var blant annet langrennsløperne Emil Iversen og Erik Valnes som tidligere har kritisert Lundby for å delta i «Skal vi danse».

Iversen sa til NRK at det var uprofesjonelt for en aktiv idrettsutøver å bruke tid på det, mens Valnes sa at de aldri hadde hatt tid til det under opptrening som langrennsløper.

– Andre idretter som kommenterer min profesjonalitet bruker jeg ikke mye energi på, annet enn at jeg må si dem bommer fælt ved å uttale seg sånn, sier Lundby til God kveld Norge.

Støtte fra hoppmiljøet

Selv om langrennsmiljøet stiller seg kritiske til deltakelsen, er tonen en helt annen fra hoppmiljøet hvor Lundby holder til:

– I hoppmiljøet har jeg den største støtten jeg kan få. Jeg har ofret mer enn folk tror for å få til det jeg har fått til i min karriere, sier hun og legger til:

– De som står meg nærmest i hoppmiljøet skjønner at dette er det smarteste trekket jeg noen gang har gjort.

I et intervju med TV 2 rett før «Skal vi danse»-premieren forklarte Lundby at hun tidligere har slitt med skadeproblemer. Det førte til at hun måtte holde seg unna hoppbakken i sommer.

Lundby hevdet da at dansetreningen ville hjelpe henne med å få mer variasjon og andre bevegelser inn i treningen sin.

– Blir forbannet

I lørdagens program er temaet 60-tallet og Lundby og dansepartner Philip Raabe skal danse quickstep.

LIKESTILLING: I lørdagens sending av Skal vi danse retter Maren Lundby fokus mot likestillingsdebatten for skihoppere. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Skihopperen går også ut på parketten med et helt spesielt budskap denne gangen.

– På 60-tallet kjempet man generelt mye for likestilling i samfunnet. Det gjør vi jo fortsatt i vår idrett.

Lundby har blant annet involvert seg sterkt i kampen for kvinner og skiflyvning, og forteller at debatten har preget henne mer enn hun har erkjent tidligere.

– Jeg har brukt all min tid på å bli best i verden til å hoppe på ski, og når man da møter ufortjent motstand fra idrettspamper som ikke ønsker jentene alt godt - ja da blir man lei seg og forbannet, forteller Lundby.

– Når folk i tillegg stempler seg som useriøs, da kjenner jeg at det vekker noe i meg som jeg håper får sitt utløp på dansegulvet i kveld.

Lundby innrømmer at det har vært en heftig uke og at hun ikke trodde de kom til å komme i mål denne gangen. Men det har de gjort, og de har jobbet hardt:

– Jeg tror dette kan bli vår beste dans så langt. Quickstep er en skikkelig morsom dans, og helt klart favoritten så langt, sier Lundby.