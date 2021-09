Gravplyndring vekker avsky i Italia: – Ønsker deg alt vondt her i verden

Det var i vår Daniel Guerini omkom i en bilulykke i Roma etter å ha frontkollidert med en annen bil – kun tre dager etter sin 19-årsdag.

Lazio og en samlet fotballfamilie i Italia ga uttrykk for sin store sorg og kondolanser etter Guerini døde så alt for tidlig, skriver Aftonbladet.

Men nå har den italienske fotballfamilien samlet seg på nytt, for å vise sin avsky. Guerinis mamma har fortalt om at graven til den tidligere Lazio-spilleren har vært utsatt for gravplyndring, og at flere gjenstander er stjålet, inkludert fotballdrakter og Lazio-skjerf.

Lazios spillere holdt ett minutt stillhets for å minnes Daniel Guerini, som døde i en bilulykke i Roma 24. mars, før kampen mot Spezia 3. april. Foto: Filippo Monteforte

– Til hvem du nå er, til deg som våget å stjerle fra Daniels grav, jeg ønsker deg alt vondt her i verden, skriver hun på sosiale medier, ifølge Football-Italia.

Faksmilie Totti/Instagram Foto: Instastory

Flere av Italias største fotballegender har også vist sin avsky for tyveriene.

– Skammelig, slår Roma-ikonet Francesco Totti fast på sin Instagram-profil.

Lazio-angriperen Ciro Immobile har også tatt til Instagram for å si sin mening om gravplyndringen det avdøde talentet ble utsatt for.

– Motbydelig, dette er mennesker uten et gram av verdighet, melder han på sin Instagram-story.