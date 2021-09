Fnyser av City-påstandene: – Jeg tror aldri det var aktuelt for ham

Se TV 2-ekspertens Ronaldo-analyse øverst!

Før Cristiano Ronaldo signerte for Manchester United, hevdet flere at portugiseren egentlig ønsket seg til byrival Manchester City.

TV 2s La Liga-ekspert, Guillem Balagué, er blant dem som har slått fast at Ronaldo ville til den lyseblå delen av Manchester.

– Jorge Mendes og Cristiano Ronaldo ønsket å dra til Manchester City mer enn noe annet, men de var nødt til å ha en plan B, uttalte han nylig, og henviste til sikre «kilder».

– Ronaldo hadde ikke tenkt på en retur til Old Trafford. For ham handlet det bare om å komme seg ut av Juventus. Da det ble klart at Manchester City ikke klarte å selge én av angriperne sine, fortalte Mendes (Ronaldos agent) City at Ronaldo kom til å signere for Manchester United.

– Tror det aldri var aktuelt

Manager Ole Gunnar Solskjær gjør det overfor ESPN klart at han tror at Balagué og andre eksperter og journalisters kilder ikke har oppfattet situasjonen helt riktig. Manchester United-manageren gjør det klart at han tror Ronaldo aldri hadde noen planer om å gå til Manchester City.

– Jeg tror det aldri var aktuelt for ham. Det var nok ikke noen sjanse for at det kom til å skje, slår Solskjær bestemt fast overfor ESPN.

– Virkelig?

– Nei, jeg tror ikke det, konkluderer Solskjær på den lukkede delen av fredagens pressekonferanse.

– Jeg bestemmer hvem som skal ta straffene

En helt annen problemstilling Solskjær nå må ta stilling til, er hvem som skal ta straffesparkene etter Ronaldos ankomst. Bruno Fernandes har hatt ansvaret hittil, men alle ved at landsmannen Ronaldo er sikker som få fra ellevemetersmerket og ønsker å ta straffesparkene for Manchester United.

– Jeg vet at det spørsmålet ville komme, og jeg har selvsagt hatt en prat med dem. Vi har to spillere som jeg stoler på. Men det vil være min avgjørelse når det skjer. Begge to vil gjøre det de alltid har gjort og ta ansvar om jeg ber dem ta straffespark, mener Solskjær.

– De vet begge at det er jeg som bestemmer hvem som skal ta straffesparket om vi blir tildelt det i en kamp. Det kommer ikke til å bli et problem, konkluderer han.

Solskjær er overbevist at lagkameratene kommer til å heve seg både på trening og i kamper på grunn av Ronaldos retur til Old Trafford.

– Når du har spillere som det på laget ditt, så har du ingen plass å gjemme deg. Da jeg i min tid spilte her, og Roy Keane så meg ikke gi alt i en takling eller ga alt i en løpsduell, så fikk vi beskjed. Jeg endte selv opp som en spiller som ga de andre spillerne beskjed. Det er slik det bør være i Manchester United. Noen erfarne spillere og ledere må sette standarden for det som kreves, konkluderer han.