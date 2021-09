11-åring overlevde eks-soldatens massakre: – Jeg spilte død og ba til Gud

Søndag ble den lille byen Lakeland i Florida rystet av en tragisk drapssak. Den tidligere soldaten Bryan Riley står anklaget for å ha brutt seg inn i enebolig, hvor han gikk inn for å ta livet av en hel familie. Nå offentliggjør politiet nye detaljer om massakren.

Familien gjemte seg på badet, til liten nytte. Riley skjøt og drepte faren, moren og deres tre måneder gamle barn. Deretter tok han tak i familiens 11 år gamle datter, og dro henne inn i stua.

– Hvor er Amber? spurte Riley, ifølge politiet.

11-åringen kunne ikke svare. Hun het ikke Amber, og det var heller ingen Amber som bodde i huset, skriver Washington Post.

Eks-soldaten tok seg inn i familieboligen, hvor han tok livet av fire mennesker. Foto: Polk County Sheriff's Office via AP

Menneskehandel-teori

Riley var ikke fornøyd med svaret, og forklarte han måtte finne Amber. Så begynte han å telle ned fra tre. Da han nådde én, skjøt han den lille jenta i låret og i magen.

Deretter spurte eks-soldaten henne igjen. Heller ikke denne gangen kunne jenta svare på hvor Amber befant seg, og politiet sier Riley skjøt henne en tredje gang.

– Vet du hvorfor jeg drepte foreldrene dine? De er menneskehandlere, skal Riley ha sagt til den hardt skadde jenta.

Så skjøt han henne på nytt, denne gangen i bena. Igjen spurte han henne om Amber. Da jenta ikke kunne svare på fjerde forsøk, hadde Riley fått nok.

– Da gjorde jeg slutt på henne, har han forklart til politiet.

33 år gamle Bryan Riley trodde han var på oppdrag fra Gud. Foto: Polk County Sheriff's Office via AP

Ble skutt syv ganger

Det var i det minste det han trodde. Utrolig nok overlevde 11-åringen, som i alt ble skutt syv ganger. Hun har forklart til politiet at hun «spilte død» og ba til Gud.

11-åringen ble hastet til sykehus, hvor hun fremdeles behandles på intensivavdelingen. Jentas tilstand er ikke verre enn at hun har klart å forklare seg om hendelen.

Seks dager etter massakren i Lakeland, forsøker politiet å komme til bunns i hvorfor Riley brøt seg inn i familieboligen. Etterforskere sier eks-soldaten opplever at han hadde et oppdrag fra Gud om å redde et innbilt barn fra menneskehandel. I forsøket endte han opp med å drepe fire mennesker, i tillegg til å påføre den 11 år gamle jenta alvorlige skader.

Startet som krangel

33 år gamle Riley hadde flere ganger tjenestegjort i både Afghanistan og Irak. Nå er han tiltalt for fire drap og flere andre lovbrudd. Politiet forteller at 33-åringen har tilstått alle drapene, og forklart seg i møysommelig og grusom detalj om massakren.

Lørdag kveld besøkte Riley en venn i området, for å hjelpe ham forberede seg til orkanen Ida som var på vei mot området. Etter besøket stanset han og snakket med 40 år gamle Justice Gleason, som var én av fire mennesker Riley kom til å drepe bare noen timer senere.

Riley skal ha forklart til Gleason at Gud hadde bedt ham om å snakke med en jente kalt Amber, fordi Gud fryktet at jenta ville ta sitt eget liv. Riley sa flere ganger at han nektet å dra før han fikk snakke med Amber, men Gleason ante ikke hva han snakket om og ba eks-soldaten forsvinne. Riley ble sint og kjørte av gårde.

– Feiging

Da Riley kom hjem begynte han å krangle med kjæresten om meldingene han fikk fra Gud. Kjæresten gikk til sengs, og Riley begynte å planlegge drapet på familien og redningsaksjonen av den fiktive Amber.

Soldaten tok seg inn i familieboligen, hvor han i tillegg til å ta livet av familiens hund drepte Justice Gleason, hans kjæreste, svigermor og tre måneder gamle sønn med flere skudd. Den 11 år gamle jenta overlevde kuleregnet, og ble ifølge politiet «torturert» mens Riley forsøkte å finne ut av hvor Amber befant seg.

– Jeg spilte død og ba til Gud, sa jenta til politiet etter hendelsen.

Samtidig som jenta lå livløs på gulvet, rykket politiet inn. Etter en intens skuddveksling endte Riley opp med å overgi seg til myndighetene.

– Han var en feiging, en fullstendig feiging. Han ser ut som en mann, men han er ikke en mann. Han er en sippende feiging, sier sheriff Grady Judd.