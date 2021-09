To personer ble sendt til legevakta etter et slagsmål i Skien.

Natt til lørdag rykket politiet ut til et slagsmål mellom flere personer i Skien sentrum.

– Det ble bl. a brukt utemøbler fra en restaurant. Totalt ble seks personer anmeldt for forholdet. To personer ble kjørt av ambulanse til legevakt for sjekk, skriver politiet på Twitter.