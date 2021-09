Frankrikes tidligere helseminister under etterforskning

Agnès Buzyn er under etterforskning for å «ha satt andres liv i fare» etter å ha forlatt sin rolle som Frankrikes helseminister i februar 2020, skriver BBC.

En spesiell myndighetsforbryterdomstol vil avgjøre om hun skal straffeforfølges. Dette er en av verdens første saker hvor en minister holdes juridisk ansvarlig for håndteringen av koronapandemien.

Buzyn etterforskes nå fordi hun angivelig skal ha kommet med uttalelser som antydet at koronasituasjonen var under kontroll, for å senere si at hun visste at katastrofen var i ferd med å slå til, skriver BBC.

Hun har selv sagt at hun ikke ville la regjeringens eller hennes egne handlinger bli diskreditert, fordi hun sier de gjorde det de kunne for å forberede landet på den globale helsekrisen, sier hun, ifølge AFP.

Den tidligere helseministeren tiltrådte rollen i mai 2017 og trakk seg bare noen få uker etter at de første Covid-19-tilfellene ble bekreftet i Frankrike. Etter å ha tapt et ordførervalg i fjor, begynte hun i jobb ved Verdens helseorganisasjon (WHO).

Kunngjøringen om Buzyn kommer som en del av en større etterforskning av regjeringens pandemiske respons. Den ser på beredskap, endringer i politikken og hvordan regjeringen har mottatt forskning på viruset.

Frankrikes nåværende helseminister Olivier Véran kan angivelig også bli innkalt til de samme dommerne i de kommende ukene.

Til nå har landet rapportert om 6,7 millioner smittetilfeller og mer enn 113 000 dødsfall, viser tall fra Johns Hopkins University .