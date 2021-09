Biden før minnedag: Samhold er vår største styrke

– I dagene som fulgte 11. september 2001 så vi heltemot over alt, der vi forventet det og på uventede steder. Vi så noe som vi ser så altfor sjelden: en ekte følelse av nasjonalt samhold, sier Biden i en video publisert på Twitter.

Presidenten understreker at samhold er landets største styrke «i kampen for USAs sjel».

– Samhold betyr ikke at vi må tro på de samme tingene, men vi må ha en grunnleggende respekt og tro på hverandre og på denne nasjonen.

– 11. september-generasjonen står opp for og beskytter i møte med terror for å vise alle som vil skade USA at vi vil finne deg og stille deg til ansvar. Det vil aldri endre seg, sier Biden.

Han viser også til at frykt og sinne har oppstått etter angrepene, men at landet ikke har råd til å være splittet. «Samhold er det som gjør oss til dem vi er – USA på sitt beste», understreker presidenten før 20-årsdagen for terrorangrepene markeres lørdag.

Det hvite hus opplyser at presidenten og førstedame Jill Biden skal delta på tre minneseremonier lørdag. De skal besøke New York, Pentagon og Shanksville i Pennsylvania, der ett av de fire kaprede flyene styrter etter at passasjerene forsøkte å ta over kontrollen.

Flykapringene ble utført av den ytterliggående islamistorganisasjonen al-Qaida og er det verste angrepet på amerikansk jord i landets historie. Til sammen 2.977 mennesker døde som følge av angrepene.

(©NTB)