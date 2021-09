Apples aksje faller kraftig etter tap i «Fortnite-striden»

Teknologigiganten kan ikke lenger kreve at aktører bruker selskapets løsning for kjøp og salg i apper.

Siden august i fjor har det ikke vært mulig å laste ned spillet Fortnite på Apple-produkter. Grunnen er at spillprodusenten Epic Games ikke har godtatt Apples regler rundt å distribuere spill via App Store.

I dag må alle betalinger i og for programmer på Apples produkter gjøres gjennom Apples egne systemer. Det koster eksterne aktører mellom 15 og 30 prosent av summen de tjener på salg i applikasjoner.

Nå har en domstol i California har bestemt at Apple ikke lenger kan stoppe apputviklere fra å vise brukeren videre til sine egne betalingsløsninger.

For eksempel vil en strømmetjeneste nå kunne kunne la kundene abonnere på tjenesten via deres eget nettsted, i stedet for å bruke Apples egen løsning for betaling, skriver BBC.

Ved dette vil de som eier appen sitte igjen med en større del av omsetningen enn de har gjort til nå.

Kan tape inntekter

Apple vant på ni av ti punkter i rettsaken, men tapet på punket om betalingsløsninger kan få store økonomiske konsekvenser.

Kort tid etter at dommen ble kjent, falt Apple-aksjen falt mer enn tre prosent på Wall Street. Apple App Store kan også tape inntekter på dommen.

Ifølge analytikere ligger selskapets inntekter på over 20 milliarder i året, skriver Bloomberg.

Apples lukkede betalingssystem har vært enormt lukrativt for selskapet, selv om de sier de ikke vet hvor mye de tjener på det, skriver BBC.

Det er ventet at Apple vil anke dommen.

– Suksess er ikke ulovlig

I den høyprofilerte rettsaken har Epic Games hevdet at Apple har drevet et ulovlig monopol, fordi de har tatt betalt for at aktører skal kunne selge abonnementer og andre tjenester i sine egne apper.

– Epic kommer til å legge frem Apple som en monopol-spiller som urettferdig krever betalinger fra aktører som ikke har noe annet valg enn å akseptere, sa Epic Games i forkant av rettssaken, ifølge The Guardian.

Dommeren Yvonne Gonzalez-Rogers var uenig i dette.

– Apple har en betydelig markedsandel på over 55% og ekstraordinære høye fortjenestemarginen. Disse faktorene alene viser ikke antitrustadferd. Suksess er ikke ulovlig, sa hun.

«I dag har retten bekreftet det vi visste hele tiden: App Store bryter ikke konkurranseloven. Som retten har anerkjent er ikke «suksess ulovlig». Apple møter konkurranse i alle segmenter hvor vi driver virksomhet og vi tror kundene bruker våre produkter og tjenester fordi de er verdens beste», skriver Apple i en uttalelse til E24.