Får meldinger fra fans som sliter med selvmordstanker: – Vi har ingen å miste

GOD KVELD NORGE (TV 2): Artist Maria Mena og komiker Else Kåss Furuseth ønsker at flest mulig av de som sliter psykisk skal få hjelp – derfor markerte de verdensdagen for selvmordsforebygging med åpent hus.

På verdensdagen for selvmordsforebygging arrangerte komiker Else Kåss Furuseth åpent hus for å sende ut budskapet om at sammen er man mindre alene.

Med seg på laget fikk hun artistene Maria Mena, Trygve Skaug og Cathrin Gram.

Kåss Furuseth ønsket også å rette fokuset på selvmordsforebygging ettersom valget var rett rundt hjørnet:

ÅPENT HUS: Else Kåss Furuseth inviterte folk hjem til seg selv på verdensdagen for selvmordsforebygging. Foto: Sandra Mei Ling Noer/TV 2)

– Jeg synes det har vært for lite om selvmordsforebygging. Det kreves ikke bare at man prater åpent om det - det krever mer handling, sier hun til God kveld Norge.

Frykter hva pandemien gjør

Kåss Furuseth mistet sin mor og bror til selvmord så selvmordsforebygging er en viktig kampsak for henne.

– Jeg har mistet noen til selvmord, og de siste årene har jeg også snakket med veldig mange andre som sliter, sier hun og legger til:

– Under pandemien tror jeg ikke vi vet hvilke følger det kan ha over tid, ettersom det er mange som har vært alene.

Komikeren har arrangert åpent hus på verdensdagen for selvmordsforebygging før. Hun har også hatt med seg statsminister Erna Solberg på laget.

Ettersom hun ikke hørte noe i år valgte hun å arrangere det igjen selv, og budskapet er klart:

– Det aller viktigste er å minne hverandre på at vi bryr oss om hverandre, understreker Kåss Furuseth.

Får meldinger fra fans som sliter

Mena har ikke opplevd at noen som står henne nært har tatt selvmord. Hun mottar derimot flere meldinger fra sin fans som sitter med selvmordstanker og deler det med henne.

BLIR KONTAKTET: Maria Mena blir kontaktet av fans som sliter og har selvmordstanker. Foto: Terje Bendiksby

– Jeg har en hel følgerskare, fans spesielt, som har vært innom tanken eller mistet noen, sier Mena til God kveld Norge.

Hun ser på det som et stort kompliment at de kontakter nettopp henne når de har det tungt, men oppfordrer dem til å ringe hjelpetelefonen for mental helse dersom de har det vanskelig.

– Vi har ingen å miste, understreker artisten.

På verdensdagen for selvmordsforebygging var målet hennes å snakke om det å tilby løsninger og få det på en politisk agenda.

Mena har kjent på tøffe og tunge perioder i livet sitt, men føler nå at hun er på et godt sted i livet.

– Nå kan jeg formidle at jeg klarte det. Når noen er nede er det om å gjøre å vinke og si: «Jeg overlevde, jeg klarte det!» Det er et liv forbi det mørket, sier hun.