«Trusselen om at det kan skje igjen er fortsatt der»

Himmelen over New York er like blå som den dagen det føltes som om alt falt fra hverandre. Fra fontenene som er bygget der tvillingtårnene en gang stod, høres lyden av sildrende vann. Omgitt av en nærmest endeløs rekke av navn. De som forsvant den dagen for tjue år siden. Den dagen da verden ble endret.

Terroren

Klokken 07:59 om morgenen 11. september 2001 tok American Airlines Flight 11 av fra Boston mot Los Angeles. I løpet av et kvarter hadde terrorister brutt seg inn i flyets cockpit og tatt kontroll over flyet og omgjort det til et dødelig missil.

Tre andre fly, fullastede med drivstoff og på vei til den amerikanske vestkysten fra Boston, Washington Dulles og Newark, ble alle kapret før American Flight 11 smalt inn i nordtårnet på World Trade Center klokken 08:46. 17 minutter senere ble også det andre tårnet truffet.

Journalist Sonya Ross fra nyhetsbyrået Associated Press stod i et klasserom fullt av sjuåringer og journalister da stabssjefen til presidenten, Andy Card, kom inn og hvisket noe til George W. Bush nøyaktig 09:05. Jeg har møtt Sonya, nå 20 år senere. Hun forteller at hun for all tid vil huske uttrykket av sjokk i presidentens ansikt. Beskjeden han hadde fått var at Amerika var under angrep. Det gikk fortsatt noen minutter før presidenten ble hentet ut fra rommet der forfjamsede skolebarn ikke forstod hva som skjedde.

Krig

American Airlines flight 77 ble fløyet rett inn i Pentagon klokken 09:37. Noen minutter senere klarte passasjerer å overmanne kaprerne i det siste flyet, United Flight 93. Flyet, som al-Qaida-terroristene hadde til hensikt å fly rett inn i den amerikanske kongressbygningen styrtet på et jorde i Pennsylvania.

Sonya Ross ble med presidentens Air Force One på en flere timer lang flytur, der de, eskortert av jagerfly, sirklet over USA mens de første planene for en lang krig ble lagt. «Ingen bøller skal få ødelegge landet vårt,» forsikret president Bush.

Terrorangrepet fikk enorme konsekvenser. Før en måned var gått hadde USA angrepet terroristenes baser i Afghanistan. Fordi Taliban, som da styrte det meste av landet, valgte å beskytte al-Qaida i stedet for å samarbeide med amerikanerne, kom også det afghanske regimet under angrep.

Taliban tilbake

Men, George W. Bush gikk til krig mot så mye mer enn en gruppe eller et land. Han erklærte krig mot terror. Felttoget skulle knuse mulige fremtidige farer. Lenge før krigen i Afghanistan hadde gitt resultater, erklærte Bush seier før han bestemte seg for å ta Irak og landets leder Saddam Hussein. Sånn for sikkerhets skyld.

Krigens mål var å bekjempe terror. Resultatet er at den skapte mer terror og skaffet USA enda flere fiender. Når de siste amerikanske soldatene nå er ute av Afghanistan, er det igjen Taliban som sitter med makten. Det er langt fra sikkert at de ønsker å beskytte internasjonale terrorister en gang til. Men, det er heller ikke sikkert at de klarer å kontrollere hele det fjellrike landet. Terrorgruppen IS har vært etablert i Afghanistan i flere år.

I New York markeres årsdagen for terrorangrepet på vanlig stillferdig vis. Navnene på de som forsvant blir opplest og på kvelden lyses himmelen opp fra der det ikke lenger står noen tårn. Trusselen om at det kan skje igjen er fortsatt der. 20 år med krig har ikke endret det.