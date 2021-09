Gordons bror ringte fra United 93 før flyet styrtet: – Det var horribelt

– Ser du den steinen der borte? Der styrtet flyet.

Gordon Felt peker mot et jorde like ved minneveggen for de som døde ombord United 93. Det er godt synlig, men gjerdet inn. Kun de etterlatte får lov til å gå inn på det som i Shanksville i Pennsylvania omtales som «hellig grunn.»

11. september-kommisjonen antar at kaprerne hadde Kongressbygningen i Washington, DC som mål, men flyet nådde aldri den amerikanske hovedstaden, fordi passasjerene forsøkte å overmanne terroristene. En av passasjerene ombord i flyet var Gordon Felts storebror, Edward.

– Han var familiens overhode. Han var den jeg alltid kunne ringe når jeg trengte noen å prate med, sier Felt til TV2.

11. september 2001 var Felt hjemme i byen Clinton, nord i delstaten New York, da han hørte på radioen at World Trade Center var blitt angrepet. Han fikk en telefon fra sin svigerinne, Sandy, om at storebroren Edward var på jobbreise, og hun skulle ringe opp igjen når hun fikk tak i ham. Men neste gang hun ringte hadde hun en helt annen beskjed.

– Hun fortalte at Ed var på United 93, som hadde styrtet, og de trodde ikke at det var noen overlevende, sier han.

Fikk høre brorens stemme

United 93 tok av fra Newark kl 8.42, kun minutter før World Trade Center ble truffet av det første flyet. Da kaprerne tok over United 93 tre kvarter senere, begynte passasjerene å ringe sine familier og nærmeste. Det var slik de fikk vite at USA var under angrep, og de bestemte seg for å storme cockpiten.

– Under de mest forferdelige omstendigheter så klarte de likevel å formulere en plan, sier Gordon.

Gordon Felt har vært på minnestedet i Shanksville mer enn 100 ganger de siste 20 årene. Det er her han føler seg nærmest broren. Foto: Mathias Ask/TV2

Fra lydopptakene som ble gjort i cockpiten kan man høre den kaotiske situasjonen der kaprerne er i ferd med å miste kontrollen. Flyet styrtet 10.03, som var 35 minutter etter at kapringen startet. Ingen overlevde.

Edward var en av de siste som ringte 911 fra flyet, der han sa at de var blitt kapret. Gordon og resten av familien fikk senere høre opptaket av samtalen på et lokalt FBI-kontor.

– Det var horribelt, sier han.

Gordon sier han og familien var i sjokk de første dagene etter Edwards død. Omfanget av tragedien gikk først opp for ham en uke etter 9/11 da familiene endelig fikk besøke åstedet. Gordon og de andre etterlatte ble kjørt ut i buss, og langs veien hadde innbyggerne i Shanksville stilt opp med amerikanske flagg og plakater med minneord for de døde.

– Det var da det virkelig gikk opp for meg at dette var mer enn et personlig tap. Dette var et tap som vi delte med hele nasjonen, sier han.

Skal tale på 20-årsmarkering

Gordon anslår at han har vært på minnestedet i Shanskville mer enn 100 ganger. Det er her han føler seg nærmest Edward. Han har vært talsperson for de etterlatte i en årrekke, og deltatt aktivt i arbeidet med å bygge et minnesmerke der flyet styrtet.

-Jeg frykter at gjennom årenes løp så vil bildene og lærdommen fra den dagen gå tapt. Derfor er det så viktig, spesielt under 20-årsmarkeringen av 11.september, å på ny blåse liv i drømmen og minnene, sier han.

På lørdag skal han være en av talerne på minnesmarkeringen. Visepresident Kamala Harris, og tidligere president George W. Bush skal også holde taler. President Joe Biden ankommer senere på dagen for å legge ned blomster.

Gordon sier arbeidet med minnesmerket de siste 20 årene har hjulpet ham å bearbeide følelsene.

– De kunne ha dratt meg ned i dypet hvis jeg hadde latt meg rive med. Det har tillatt meg å bruke de følelsene og den energien på noe mer produktivt. Og det vet jeg at broren min ville ha ønsket, sier han.