Uvaksinerte har 11 ganger høyere sannsynlighet for å dø av koronasmitte

Uvaksinerte har elleve ganger høyere sannsynlighet for å dø fra korona enn vaksinerte. Det sier den amerikanske helseetaten Center for Disease Control and Prevention i en fersk studie.

Over 600.000 smittetilfeller fra mai til juli er analysert i studien, som også konkluderer med at uvaksinerte har 4,5 ganger høyere sannsynlighet for å bli smittet og ti ganger høyere sannsynlighet for å bli innlagt på sykehus.

Moderna mest effektiv

En annen CDC-studie viser at Moderna-vaksinen er mer effektiv en Pfizer- og Johnson & Johnson-vaksinene når det kommer til å forhindre alvorlig koronasykdom og sykehusinnleggelse.

De tre vaksinene er alle effektive, men der hvor Moderna beskytter 95 prosent mot sykehusinnleggelse, er tilsvarende tall 80 prosent for Pfizer og 60 prosent for Johnson & Johnson.

Delta-bølgen førte til rekordhøye sykehusinnleggelser i flere delstater i sommer. Foto: Gerald Herbert/AP Photo

Dette er den hittil største, amerikanske studien som tar for seg de ulike vaksinenes effektivitet, og rundt 32.000 pasienter har deltatt fra juni til august.

Krystallklar oppfordring

De ulike funnene, som alle taler sterkt i koronavaksinens favør, får amerikanske helsemyndigheter til å komme med en krystallklar oppfordring.

– Poenget er dette: Vi har de vitenskapelige verktøyene vi trenger for å komme oss ut av denne pandemien, sier CDC-direktør Rochelle Walensky ifølge New York Times. Hun presenterte funnene under et pressemøte i Det hvite hus fredag.

– Vaksinen virker og vil beskytte oss fra de alvorlige konsekvensene korona kan medføre, legger Walensky til.

CDC-direktør Rochelle Walensky, her sammen med Anthony Fauci, mener funnene understreker hvor viktig det er å bli vaksinert. Foto: Stefany Reynolds/AFP

I takt med at stadig flere amerikanere velger å vaksinere seg, sier helseekspertene at funnene er som forventet.

– Jeg vil understreke at godt over 90 prosent av alle sykehusinnlagte koronapasienter er uvaksinert, påpeker Walensky.

Mindre beskyttelse for eldre

Studiene slår også fast at vaksinen kan gi svakere beskyttelse til den eldre delen av befolkningen. Der hvor resten av befolkningen er har 95 prosent beskyttelse mot sykehusinnleggelse, vil personer i aldersgruppen over 66 år kun ha 80 prosent beskyttelse.

President Joe Biden kom torsdag med en rekke nye tiltak for å øke vaksinasjonsgraden i USA. Foto: Brendan Smialowski/AFP

Disse funnene kan bidra til å identifisere hvilken del av befolkningen som behøver en tredje vaksinedose, en oppgave FHI er i full gang med her hjemme i Norge.

Studiene kommer dagen etter at president Joe Biden for alvor har satt inn støtet i kampen mot delta-varianten. Flere titalls amerikanere vil fortsatt ikke la seg vaksinere, men presidenten har nå introdusert en rekke nye krav som gjøre det stadig vanskeligere å takke nei til vaksinen.