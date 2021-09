Kristian fikk påvist potensielt livstruende sykdom: – Da begynte jeg å gråte

På under ett år har volleyballspiller Kristian Morken Bjelland vært gjennom fire operasjoner. Men det stopper ikke TIF-Viking-kapteinen, som nå er klar for NM-finale og sin proffkamp nummer 300.

Se NM-finalen mellom TIF Viking og fjorårets cupvinner Førde på TV 2 Sport 2 lørdag fra kl 14.45.

– Marerittåret for meg startet egentlig med en skulderoperasjon, forteller den erfarne volleyballspilleren til TV 2.

Operasjonen ble gjennomført i april i fjor. Etter et par måneder med hvile og opptrening, var han på god vei tilbake til volleyballbanen, og alt så bra ut.

– Men så smalt det plutselig i magen. Det var smerter som jeg aldri har kjent maken til før.

– Jeg var redd

Morken Bjelland dro på legevakten, og ble derfra sendt rett videre til Haukeland Universitetssykehus.

– Der fant ut av jeg hadde fått en tarmslyng på tynntarmen, noe som egentlig ingen på min alder får. Så da måtte jeg rett på operasjonsbordet igjen, forteller Viking-kapteinen.

SKADEMARERITT: Kristian Morken Bjelland var ved godt mot etter den første operasjonen. Lite visste han at skademarerittet var langt i fra over. Foto: Privat

Legene kunne ikke vite med sikkerhet hva som var årsaken til tarmslyngen eller hvor alvorlig det var før etter operasjonen. All usikkerheten og de store smertene var vanskelig å håndtere, og da konen Solveig og datteren Vilje til slutt fikk komme inn på pasientrommet rant følelsene over for volleyballspilleren.

– Da begynte jeg å gråte, fordi jeg visste liksom ikke hvordan det kom til å gå. Jeg var redd, jeg hadde vondt. Det var en følelsesmessig berg- og dalbane.

Fikk sjelden diagnose

Heldigvis gikk operasjonen bra, og ble mindre omfattende enn legene hadde fryktet. Men hva som var årsaken til tarmslyngen tok det flere måneder før de fant ut av.

– Dette skjedde i november i fjor, og i januar i år fikk jeg en telefon fra Haukeland. Da sa de at de hadde fått svar på noen prøver som de hadde tatt i forbindelse med operasjonen, sier Morken Bjelland.

ARVELIG: Hereditært angioødem (forkortet HAE) er en svært sjelden og potensielt livstruende diagnose som skyldes en genetisk feil i det blodbaserte proteinet C1-inhibitor. I Norge er det ca. 100 personer som lever med HAE. Kristian Morken Bjelland er takknemlig for at ikke datteren har arvet sykdommen. Foto: Synnøve Astrid Malt

Det viste seg at volleyballspilleren er født med en arvelig og svært sjelden sykdom, som heter hereditært angioødem. Den fører til anfall der blodårene lekker væske, noe som gir hevelser i hud og slimhinner.

– Potensielt sett så er det jo en dødelig sykdom. Hvis du får et anfall i halsen, så kan du hovne opp så mye at du blir kvelt. Og det anfallet jeg fikk i magen kunne jo også vært skummelt hvis jeg hadde gått lenger med det, forklarer TIF Viking-profilen.

Fire operasjoner på ti måneder

Og som om ikke dette var nok - en måned etter at han fikk beskjed om den sjeldne diagnosen, måtte han nok en gang opereres. Denne gangen på grunn av en løs bit inne i albuen.

LITEN KUL, MYE SMERTE: Denne lille kulen lå løst inne i albuen til Morken Bjelland, og skapte mye smerter. Foto: Privat

– Det ble ikke helt bra med første operasjonen heller, så da måtte de inn enda en gang. Så da ble det fire ganger i narkose på ti måneder.

Men på tross av et svært krevende år, er ikke 30-åringen klar for å gi opp proffkarrieren helt enda.

– Det miljøet som vi har i Viking, det er helt fantastisk. Den mestringsfølelsen jeg får når vi når mål som vi har satt oss sammen, det er den beste følelsen i verden. Jeg er ikke klar for å gi det opp enda.

– En helt sinnsyk lettelse

Morken Bjelland er nå glad for at han har fått den sjeldne diagnosen, slik at han kan behandle symptomene.

– Det finnes heldigvis gode medisiner, som fungerer veldig bra. Og nå som jeg vet hva det er, kan jeg behandle det. Jeg har jo levd med sykdommen hele livet, uten å vite hvorfor leddene mine hovner opp. Nå er det mye lettere å håndtere.

TUNGT: I volleyballmiljøet er Kristian Morken Bjelland spesielt kjent for sin gode arm. – Det var tungt når den ikke fungerte, forteller 30-åringen. Foto: Synnøve Astrid Malt

Ettersom sykdommen er arvelig, har alle i Morken Bjellands familie nå testet seg. Og det viste seg at han ikke var den eneste som har levd med en ukjent sykdom.

– Både min mor og en av brødrene mine har nå også fått påvist sykdommen. Så da var det mye som falt på plass for dem også. Så sånn sett har det vært positivt.

Men det aller, aller beste:

– Datteren min har ikke fått sykdommen! Vi fikk prøvesvarene hennes i sommer. Det er bare en helt sinnsyk lettelse, at jeg ikke har gitt dette til henne.

