Maud Angelica gir ut bok – skriver om sorgen etter pappa Ari Behns død

Boken har fått tittelen «Tråder av tårer» og er ferdigstilt i hemmelighet. Det er Maud Angelica og Arve Juritzen som har utarbeidet boken.

Forlegger og bokens redaktør, Arve Juritzen understreker overfor VG at det har blitt en helt annen bok enn den far og datter startet på i sin tid.

Maud Angelica ble hyllet for talen hun holdt i farens begravelse. Der snakket prinsessen om viktig det er å snakke om de vanskelige tingene og ta vare på de som sliter psykisk.

RØRTE NORGE: Maud Angelica Behn, da 16 år gammel, fikk enormt med skryt for sin tale i farens begravelse Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Jeg vil bare si til alle som har hatt selvmordstanker, at det alltid finnes en utvei. Du kan få hjelp, og ting kan bli bedre. Det er aldri en skam å be om hjelp. Aldri tenk at det er bedre for de rundt deg at du går bort, for det er så inderlig feil, sa hun.

Sorg som tok overhånd

Det er også et sentralt tema i boken, ifølge Juritzen.

– Maud får selv svare på dette etter hvert, men mange vil nok oppleve boken som en videreføring av talen i farens bisettelse. Budskapet er like tydelig: Det finnes alltid håp uansett hvor krevende mørket er, sier han videre til VG.

Maud har selv illustrert boken, som også handler også om å finne veien ut av en sorg som har tatt helt overhånd, skriver samme avis.

Førsteopplaget er på 10.000 bøker, opplyser Juritzen.

Vil redde andre

Kvinnemagasinet Tara kåret Maud Angelica Behn (17) til årets modigste kvinne i 2020.

– Wow! Det betyr skikkelig, skikkelig mye for meg. Det føles som at jeg fikk noe verdi ut av alt det forferdelige som skjedde, og jeg er bare skikkelig glad for at jeg klarer det. Det betyr skikkelig mye, sa hun i sin takketale, som Tara har lagt ut på Facebook.

I et åpenhjertig intervju med magasinet fortalte datteren, sammen med mamma Märtha Louise, om begravelsen, savnet etter faren og interessen for kunst.

– Jeg kunne ikke hindre pappa i å ta selvmord, men jeg kan kanskje hindre andre.

Datteren forteller i intervjuet med Tara at hun var glad for at familien valgte å være åpen om at faren tok sitt eget liv. Maud har som faren, lenge hatt en interesse for kunst, noe hun deler gjennom sin egen Instagram-konto.

Prinsesse Märtha Louise sa til samme magasin hvor stolt hun var av datteren og at mange som tenkte å ta sitt eget liv, lot være etter de hørte talen til Maud Angelica.

– Maud har samarbeidet med flere skoler og at hun har fått satt psykisk helse på dagsordenen, noe som startet før Aris bortgang.