USA stanser all evakuering etter helse-bekymringer

Årsaken er uspesifiserte «helseårsaker», og avgjørelsen vil få «alvorlige konsekvenser» for USAs videre evakuering. Det fremgår i et internt dokument Associated Press har fått tilgang til.

Det er den amerikanske grensevakten som fatter vedtaket, på anbefaling av helseetaten CDC. Alle flyvninger fra militærbaser i Tyskland og Qatar er nå innstilt.

Amerikanske myndigheter har gjennomført omfattende bakgrunnssjekker og annen kontroll av alle evakuerte ved de to militærbasene, som fungerer som en mellomstasjon på reisen fra Afghanistan til USA.

Innstillingene skaper flere utfordringer for amerikanerne, blant annet fordi Tyskland har bestemt at de evakuerte ikke får oppholde seg ved militærbasen Ramstein i mer enn ti dager. Mange av de evakuerte har allerede brutt denne grensen, og Tysklands-oppholdet er nå for alvor på overtid.

I dokumentet slår amerikanske myndigheter fast at avgjørelsen vil få «uønskede følger» for de 10.000 evakuerte som befinner seg ved Ramstein-basen. Mange av de evakuerte har allerede vært der i lang tid og nærmer seg bristepunktet.

USAs utenriksdepartement har så langt ikke kommentert saken.