Forløpet til fredagens 400 meter under NM i Kristiansand var ikke uten konflikt.

Flere av Karsten Warholms konkurrenter raste mot at friidrettsstjernen fikk det de mente var særfordeler under mesterskapet. Kritikken førte til at forbundet endret oppsettet, slik at det ble avholdt A-, B-, og C-heat der de best rangerte utøverne får løpe mot hverandre. Utøveren med den beste slutttiden ble norgesmester.

Øyvind Strømmen Kjerpeset er den som har vært tydeligst i kritikken mot forbundet, og endte som nummer fire under fredagens NM-øvelse.,

– Jeg endte som tredjemann i A-finalen og trodde jeg hadde fått bronse. Så er det en unggutt som løper helt fantastisk i B-heatet og tar bronsen. Det er virkelig ikke slik et mesterskap skal være.

Opprinnelig skulle konkurransen avgjøres etter forsøksheat.

– Vi som utøvere ønsker et NM der det ikke er forskjellsbehandling. Nå ble det A- og B-finaler. Det er en mye bedre løsning, sier Øyvind Strømmen Kjerpeset.

Warholm endte med å stå over løpet.

– Hjertet vil springe, men alle andre kroppsdeler sier nei. Derfor er det en veldig fornuftig avgjørelse, sier Warholms trener, Leif Olav Alnes.

Han har en tydelig beskjed til dem som har kritisert særbehandlingen av Warholm:

– «Get a life» sier Alnes krast, før han utdyper:

– Hvis man tenker at det er en fordel å løpe alt du orker før man reiser hit, bør man tenke seg nøye om. Jeg tror det er viktig at NM ikke bare er for de nest beste, noe jeg tror kan bli en konsekvens. Er det noen som er tjent med det?

– Uforståelig

Toppidrettssjef i Norges Friidrettsforbund, Erlend Slokvik gikk torsdag til angrep på dem som kritiserte forbundet på Facebook.

– Jeg synes det er en forferdelig kultur i forhold til bruk av sosiale medier i friidrett. Det bærer helt galt av sted, og det er i ferd med å ødelegge norsk friidrett og den utviklingen vi har, sa han.

Kjerpeset har fått med seg toppidrettssjefens uttalelser.

– Jeg stiller meg uforstående til at Friidrettsforbundet går mot oss som utøvere når vi ytrer at vi ikke er fornøyd. Det samme gjelder at de kaller min saklige fremstilling på Facebook for «grusom bruk» av sosiale medier og at det blir sagt at vi som utøvere ødelegger for norsk friidrett.

– Grunnen til at vi gjør dette er at det samme ble gjort på kvinnesiden i fjor, uten at det ble gjort noe. Nå skjer akkurat det samme igjen, sier Kjerpeset.

Friidrettspresident Anne Farseth sa tidligere fredag til TV 2 at hun forstår at noen kan reagere når ting ikke blir slik man har planlagt.

– Det er viktig for oss å få med de største profilene våre, og vi har stor forståelse for at det er et krevende program for dem. Da må vi legge best mulig til rette for at alle får best mulig konkurransevilkår, sa Farseth, som pekte på at det har vært en sesong med forskyvninger og endringer.

– Da må vi prøve å legge til rette på best mulig måte, slik at vi får vist frem hele bredden. Og at alle får så gode forhold som mulig. Det er mange hensyn å ta med en krevende terminliste. Den gir noen kollisjoner som får konsekvenser, sier Farseth.

– Jeg synes det er bra at de legger til rette for at vi kan få være med under et svært tettpakket program. Vi har andre naturlige ting vi må være med på, og takker og bukker for at forbundet legger til rette for det, sa Karsten Warholm.

I hans fravær vant Håvard Bentdal Ingvaldsen (18) fredagens 400 meter med tiden 45.95.