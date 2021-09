Terroristene holdt på å miste flyet – så fikk de hjelp av Allex

For 20 år siden dro Vaughn Allex til Dulles International Airport utenfor Washington, D.C., hvor han jobbet i billettluken for American Airlines. Plutselig kom to menn løpende inn i terminalen, de virket både stresset og bortkomne.

Brødrene Salem og Nawaf Al-Hazmi henvendte seg til Allex i skranken, og forklarte situasjonen. De var sent ute, men da Allex så at begge hadde billetter på business class var han mer enn behjelpelig, og sørget for at de fikk komme om bord på Flight 77.

Sammen med tre andre terrorister kapret brødrene Salem og Nawaf Al-Hazmi flyet på vei til Los Angeles. Foto: REUTERS/U.S. Department of Justice

I 20 år har avgjørelsen hjemsøkt Allex.

Danset og gliste

– Det var en merkelig innsjekk. En av brødrene var litt røff i kantene, mens den andre sto noen meter bak ham, sier Allex til ABC News. Det var spesielt én ting som gjorde at han bet seg merke i det forsinkede brødreparet:

– Den bakerste så ut som han danset. Han hoppet fra fot til fot mens han gliste og så seg rundt, og jeg tenkte: «Her er det noen som aldri har vært på et fly, og gjett om han gleder seg», forteller Allex.

Den erfarne flyplassarbeideren holdt et øye med den dansende broren mens han fullførte innsjekken.

– Han klarte ikke å svare på noe av det vi spurte ham om. Han bare smilte og danset og fikk ikke med seg noe som helst, sier Allex.

Etter mye om og men ga Allex omsider brødrene grønt lys til å slippe om bord. Flyet tok av fra Dulles klokken 08.15 med retning Los Angeles, men sammen med tre andre terrorister tok brødrene kontroll over flyvningen. Klokken 09.37 styrtet flyet inn i det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon, og alle 64 om bord mistet livet. I tillegg ble 125 ansatte ved Pentagon drept.

Klokken 09.37 styrtet Flight 77 inn i Pentagon. 199 mennesker mistet livet. Foto: REUTERS/Pentagon

Fikk besøk av FBI

I likhet med resten av USA, var Allex sønderknust etter nyhetene. Han dro fra jobb vel vitende om at han hadde mistet både venner og kolleger i flystyrten. Dagen etter kom et nytt sjokk, da FBI dukket opp på flyplassen.

Allex ble kalt inn på sjefens kontor, hvor han møtte en kvinne som introduserte seg selv som advokat for American Airlines.

– Men jeg er ikke din advokat, la kvinnen til. Allex begynte å bli nervøs.

To FBI-agenter kom inn på kontoret, og ga ham passasjerlisten for Flight 77. Allex skummet gjennom navnene, og fikk øye på brødrene nederst på lista, de to siste til å sjekke inn på flyet.

– Da ble jeg klar over at de siste to passasjerene jeg sjekket inn faktisk var to av kaprerne. Jeg hadde ingen anelse om hva jeg hadde vært involvert i, sier Allex.

Angrepet mot Pentagon forårsaket enorme skader. Foto: Dan Lopez/AP Photo

Ekstrem skyldfølelse

I flere år var Allex tynget av ekstrem skyldfølelse, tross støtteerklæringer fra kolleger og venner.

– Jeg bebreidet meg selv. Jeg tenkte på hva kunne gjort noe annerledes, hvis jeg ikke hadde latt dem slippe om bord og latt dem ta det neste flyet som gikk noen timer senere, sier han.

Det var ikke før i 2004 at Allex omsider klarte å slå seg til ro. Han ble intervjuet av 11. september-komiteen, og da komiteens rapport kom ut begynte han umiddelbart å lete etter navnet sitt. I rapportens flere hundre sider, er Allex nevnt én gang. I en fotnote på side tre.

– Det var så mange andre mennesker involvert, så mange uskyldige mennesker som på en eller annen måte hadde noe med dette å gjøre. Og i fem minutter spilte jeg en liten, ubetydelig rolle. Frem til da var det forferdelig, erkjenner Allex.

Han ga seg i American Airlines i 2008. Siden har han jobbet med luftvernsikkerhet for etaten TSA.

– De gjør en veldig viktig jobb og holder alle trygge. Jeg er en liten del av det, men er den lykkeligste fyren på hele jobben, avslutter Allex.