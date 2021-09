Superstjernen brukte «korona-smutthull» for å dra på Norgesferie

Jay Alvarrez (26) dro til Norge for å basehoppe. Han ble først stanset ved grensen, men kom seg inn i landet ved å bruke det han selv kaller et smutthull i koronaregelverket.

Helt siden amerikaneren delte bilder fra Norge, har fans lurt på hvordan i alle dager han kom seg inn i landet.

Koronaskeptiker i Norge

Alvarrez, som jobber som modell og har 6,7 millioner følgere på Instagram, har flere ganger fortalt at han syns koronapandemien er «bullshit» og «fake as fuck».

Han har blant annet uttalt at han ikke er sikker på at viruset oppstod i Kina ved en feil.

På Instagram har Alvarrez fortalt at han ble stoppet ved grensen i Norge, og nektet adgang. Noen dager senere fant han det han selv kalte et «loophole» i koronaregelverket, og kunne dermed basehoppe og delta på kjendisfester i Norge.

Da mange av følgerne hans spurte om dette smutthullet, svarte han følgende:

VAKSINE: Alvarrez forklarte at han fikk en EU-vaksine. Foto: Skjermdump

Kompleks regelverk

For å finne ut mer om dette såkalte smutthullet, kontaktet God kveld Norge den amerikanske ambasaden. De ønsket ikke å svare på våre spørsmål, men på nettsidene deres står det følgende:

«For øyeblikket har innbyggere i USA ikke lov til å komme inn i Norge, med begrensede unntak. De fleste som bor i EU/EØS/Schengen eller Storbritannia kan besøke Norge. Noen unntak finnes for mennesker som bor utenfor disse områdene, inkludert studenter som kommer til Norge for å begynne studiene.»

Det står også at man kan komme til Norge om man har familie eller kjæreste til lands.

Norske myndigheter har heller ikke vært klare på regelverket. God kveld Norge har spurt justisdepartementet, helse- og omsorgsdepartementet og helsedirektoratet.

Ingen har klart å svare på hvordan dette smutthullet fungerer i praksis. Helse- og omsorgsdepartementet foreslo at God kveld Norge skulle ta det videre med Helsedirektoratet. Helsedirektoratet sa at justisdepartementet skulle svare på dette. Justisdepartementet sa at spørsmål om EUs vaksinepassordning skulle til Helse- og omsorgsdepartementet.

På den internasjonale nettsiden covidpasscertificate.com, står det at én ansatt ved EU-kommisjonen har sagt:

«Hvis du er amerikaner akkurat nå og ikke bor i EU, kan du få sertifikatet hvis du ber de nasjonale myndighetene i en medlemsstat om å gi deg det sertifikatet, basert på bevis på at du har blitt vaksinert, eller hatt en nylig COVID -test. Det er også sannsynlig at utenlandske besøkende vil kunne konvertere lokale pass til EU-format.»

Alvarrez har sett spørsmålene vi har sendt ham, men ikke svart.