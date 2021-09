Slik har Real Madrids signering av en 12-åring satt sinnene i kok hos Celta Vigo

I sommer hentet Real Madrid en tolv år gammel spiller fra Celta Vigo. Det kan vise seg å bli en signering som indirekte endrer den galisiske klubbens framtidsplaner for både ungdomslaget og A-laget.

Siden 1992 har det hvert år blitt spilt en nasjonal turnering i Spania for 12-åringer. Turneringen går under navnet "LaLiga Promises", og alle 20 lagene i den øverste divisjonen i Spania stiller med lag i turneringen.

Hver kamp sendes direkte på TV, og spillere som Xavi Hernandez, Iker Casillas, Fernando Torres, Andres Iniesta, Dani Carvajal, Ander Herrera, Carlos Soler og Ansu Fati, bare for å nevne noen, har vært med på å tiltrekke store seertall.

🚨| Real Madrid have signed Bryan Bugarín from Celta Vigo. He was MVP at the last #LaLigaPromises tournament: he scored 9 goals and made 1 assist in 8 games. He’s one of the best talents of his generation - top signing. https://t.co/fEMmDWxJgW — Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) July 21, 2021

Turneringens beste spiller

Da årets utgave av turneringen ble avgjort i mai, var det én spiller som bemerket seg mer enn de andre. Bryan Bugarin, som raskt skulle få kallenavnet «den nye Iago Aspas», fikk prisen for turneringens beste målscorer og spiller. Han scoret ni mål på åtte kamper, og flere av dem var av det vakre slaget. 12-åringen scoret blant annet på frispark og fine dribleraid.

Bugarin gikk over natta fra å være en vanlig 12-åring på ungdomslaget til Celta Vigo til å bli en spiller hele Spania snakket om. Flere storklubber var ute etter hans signatur, og til slutt endte han opp med å signere for Real Madrid.

Begeret rant over

Bugarin i Real Madrid-drakt. Foto: Real Madrid

Det viste seg å bli en signering som ikke gikk upåaktet hen i Vigo og som indirekte kan ha en stor påvirkning på klubben. Begeret rant nemlig over for Carlos Mouriño, presidenten i den galisiske klubben.

Han kalte inn alle foreldrene til spillerne på ungdomslagene i Celta Vigo til et møte, hvor han krevde at alle spillerne som ble representert av samme agentbyrå som Bugarin, Intermedia Sport Player, enten måtte bryte sine avtaler med agentbyrået eller forlate klubben.

– Det er en drastisk beslutning som kan koste oss to år av vårt ungdomslag, og dette sier jeg med stor smerte da akademiet er alt for meg. Dette er en av de verste dagene siden jeg ble president, sa Mouriño til foreldrene, samtidig som at han anklagde agentbyrået for å «auksjonere barn».

Da agentbyrået svarte på anklagene med ett innlegg på sosiale medier, hvor de på toppen av det hele ba klubben om å komme med en beklagelse, fikk de støtte av Celta Vigo-spillerne Iago Aspas og Denis Suarez. Duoen delte innlegget på sine kontoer, med applauderende emojis, men tok dem raskt bort igjen.

To ulike svar

Intermedia Sport Player ble grunnlagt av blant andre Denis Suarez' agent, Félix Gende. Til og med broren til Iago Aspas, Jonathan Aspas, jobber for dem. Dermed representeres både Aspas og Suarez av Intermedia Sport Player.

Da Carlos Mouriño noen få dager senere fikk spørsmål om de to spillernes fremtid i klubben, svarte han på to ulike måter.

Iago Aspas. Foto: Miguel Riopa

– Vi har snakket med Iago, og der er alt i orden. Det samme gjelder ikke Denis. Vi har sagt til ham at det beste er å dra, sa klubbpresidenten, som mente at Suarez hadde prioritert sine egne interesser fremfor klubbens.

Kommer fra samme by

Suarez kommer fra samme by, Salceda de Caselas, som Bugarin. Også han fikk tilbud fra Real Madrid som 12-åring, men han ville ikke forlate Celta Vigo-akademiet. Han skrev heller under for Manchester City som 17-åring i 2011, men det gjorde han egentlig mot sin egen vilje.

Celta Vigo spilte på den tiden på nivå to i Spania, og var i en økonomisk situasjon hvor A-lagsspillerne ikke fikk sine lønninger utbetalt på flere måneder. Pengene City betalte for ham hjalp til med å redde klubben.

Denis Suarez. Foto: Lalo R. Villar

Det skulle mye til fra både Celta Vigo og Suarez for at hans drøm om å spille for klubben, åtte år senere, skulle gå i oppfyllelse. Celta Vigo betalte Barcelona 16 millioner euro for å signere ham, noe som er mer enn de vanligvis betaler for å hente inn nye spillere. Samtidig takket spilleren selv nei til flere andre klubber og gikk med på å senke sin lønn for å spille for barndomsklubben.

– Vi har sett på ham som en nøkkelspiller for vår framtid, og en som skal ta over et Aspas og Mallo. Denis' framtid er opp til Denis - ikke Celta, sier presidenten, som er klar på at han ikke får ny kontrakt så lenge han representeres av det samme agentbyrået som 12 år gamle Bugarin.

Vil gi alt

I et Twitch-intervju med Youtuberen Miguel Lago, ga Suarez denne uken sitt syn på situasjonen. Han var tydelig på at han aldri har stilt seg imot klubben. I tillegg avslørte han at han hadde fått tre tilbud, blant annet fra AC Milan i sommer, men at han aldri var interessert i en overgang vekk fra Vigo.

– Jeg har pratet mye med Coudet (Celta Vigos trener) og sagt at han kan regne med meg. Når jeg gir mitt ord, så holder jeg det til døden, sa han.

I samme intervjuet sa Suarez at han kunne tenke seg å spille for de blåkledde resten av sin karriere, men at mye kan endre seg i fotballen. Så gjenstår det å se hva som skjer framover. Midtbanespilleren har en kontrakt fram til 2023, og Mouriño har en regel om at spillere ikke kan brukes hvis de har mindre enn ett år igjen av sin kontrakt med klubben. En kontrakt han vegrer seg med å forlenge, så lenge spilleren representeres av dette agentbyrået.

Denis sier på sin side at han skal ta seg av pratingen på fotballbanen.

Real Madrids valg om å signere en 12-åring har fått Celta Vigo til å ta et så tydelig standpunkt, at det kan få store konsekvenser for klubbens framtid.

I tillegg til Denis Suarez, er det en rekke ungdomsspillere, inkludert to av de som er nærmest en A-lagskontrakt, Gabri Veiga og Miguel Rodríguez, hvis fremtid nå er høyst usikker.