Warholm dropper NM

Karsten Warholm stiller ikke til start under fredagens 400 meter under NM i friidrett i Kristiansand. Det melder NRK.

Årsaken er utladningen torsdag kveld, da han sikret seg Diamond Lague-troféet i Zürich.

– Vi har gjort alt vi kan for å få ham klar til start, men det er rett og slett ikke mulig. Hjertet sier ja, men det ville stride mot all sunn fornuft å stille til start, sier Warholms trener, Leif Olav Alnes til NRK.

Den olympiske mesteren vil være til stede under fredagens øvelser, uten å selv konkurrere.

– Det er synd at Warholm ikke skal løpe, men vi har forståelse for det. Vi er likevel veldig glade for at han vil komme hit til Kristiansand. Det er fint for alle som er til stede, sier friidrettspresident Anne Farseth.

Ved å være til stede under mesterskapet, oppfyller også Warholm sine kontraktsforpliktelser med Friidrettsforbundet.

I forkant av mesterskapet rådet det misnøye blant konkurrentene mot at Warholm fikk særfordeler i NM.

– Jeg forstår at noen kan reagere når ting ikke blir slik man har planlagt. Det er viktig for oss å få med de største profilene våre, og vi har stor forståelse for at det er et krevende program for dem. Da må vi legge best mulig til rette for at alle får best mulig konkurransevilkår, sier Farseth.

Hun peker på at det har vært en sesong med forskyvninger og endringer.

– Da må vi prøve å legge til rette på best mulig måte, slik at vi får vist frem hele bredden. Og at alle får så gode forhold som mulig. Det er mange hensyn å ta med en krevende terminliste. Den gir noen kollisjoner som får konsekvenser, sier Farseth.

Etter torsdagens triumf i Zürich sa Warlhom til TV 2 at han strekker seg langt for å komme til Kristiansand.

– Jeg kommer til NM fordi jeg ønsker å støtte oppunder arrangementet og inspirere yngre generasjoner. Jeg føler at det er jeg som strekker meg for å få det til, og ikke at jeg stiller store krav og har egoistiske baktanker. Jeg kunne gitt meg for sesongen i dag, men ønsker å gi noe tilbake. Jeg føler at jeg kunne fått litt forståelse for det, sa han.

Søndag skal Warholm etter planen delta i ISTAF-stevnet i Berlin søndag.