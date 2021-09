TV 2-profil Niklas Baarli gifter seg i dag

Radio- og TV-programleder Niklas Baarli og psykolog Benjamin Silseth skal gifte seg. Det ser Baarli frem til:

– Det føles helt uvirkelig! Etter ti år i sodomi så er det å endelig gifte seg helt utrolig deilig, sier Baarli til God kveld Norge.

Måtte utsette bryllupet

Baarli og Silseth har vært kjærester siden 2011, og programlederen fridde til sin kjære i California 2018.

– Vi har prøvekjørt personlighetene våre en god stund, men er relativt sikre på at de er kompatible nå, forteller 32-åringen.

SAMMEN I TI ÅR: Benjamin Silseth og Niklas Baarli har vært kjærester siden 2011, og i 2018 forlovet de seg. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Paret skulle egentlig feire bryllupet sitt i fjor, men det ble utsatt på grunn av strenger koronarestriksjoner.

– Det å utsette bryllupet var selvsagt en liten hodepine, sier Baarli og fortsetter:

– Men Benjamin er verdens beste til å planlegge, så det ordnet seg greit.

Bryllupet skal rommer 100 gjester etter lovverket og består av det Baarli beskriver som 100 av verdens beste venner.

– De er goals!

Baarlis nye programleder-makker og influenser Sophie Elise Isachsen (26) er en av gjestene som skal i bryllupet.

Hun er glad for at hun skal få være med å feire dem på den store dagen:

– De er fantastisk fine mennesker og å få feire dem blir en ære, sier Isachsen.

Da Isachsen får spørsmål om hun ønsker å gi dem noen lykkeønskninger for tiden etterpå som gift, sier hun at de ikke trenger det ettersom de er såpass solide sammen.

– De varer for alltid uansett - de er goals!, forklarer hun.

FORLOVER: Ronny Brede Aase. Foto: Mariann Habbestad/TV 2

Ærefullt oppdrag

Programleder Ronny Brede Aase er Baarli sin forlover. Han setter stor pris på å være det:

– Veldig stas å være forlover! Det er en ære og glede, så nå skal jeg jobbe så hardt jeg kan for å ikke gjøre skam på Niklas, smiler han.

Han ser frem til bryllupsfeiringen:

– Er det et bryllup jeg skal i der det blir fest, så tror jeg at dette blir en fest, understreker han.

Programleder Silje Nordnes gir sine lykkeønskninger til Baarli og Silseth og håper kjærligheten varer livet ut.

Hun er litt usikker på hva de kan ha gitt i morgengave til hverandre men tror det må være noe stort.

– Begge har evnen til å go big, smiler hun.

STRÅLER: SIlje Nordnes Foto: Mariann Habbestad/TV 2

Programleder Marte Bratberg kom sammen med «Kompani Lauritzen»-makker og komiker Siri Kristiansen.



– Jeg ønsker de all lykke til i verden. Jeg synes de er fine sammen og så rause med hverandre, skryter Bratberg.

Vil ha barn

Tidligere i forholdet har Silseth og Baarli vært uenige om de ønsker barn eller ikke. Ettersom Baarli ikke ville ha barn diskuterte de temaet i sin egen podkast «Baarli og Benjamin».

Det endret synet til 32-åringen:

– Nå har det snudd helt på hodet. Nå er jeg veldig keen på barn, mens Benjamin er ikke så hypp på barn, fortalte Baarli hos Senkveld i mars.

Silseth fortalte selv at han ønsker å få barn, men bare ikke med en gang. Selv ser han for seg at det kanskje vil ta rundt 3-4 år før drømmen kan gå i oppfyllelse.

– Jeg har prøvd å si det til Niklas, men det blir oppfattet som at jeg ikke vil ha barn, sa Silseth da.