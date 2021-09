Akkurat nå pågår høstens store, internasjonale bilutstilling, IAA, i Munchen. Her avdukes 100 premierer – og over 1.000 utstillere er på plass.

Flere hundre tusen skuelystne er ventet å komme innenfor dørene – for å få med seg det siste av nyheter.

Det er to år siden forrige messe – som var i Frankfurt. Men nå som pandemien begynner å komme under kontroll – er det altså comeback.

Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen er en av dem som har dekket denne begivenheten.

Vi har fått ham til å lage en liste over noen av høydepunktene han har merket seg her:

Mercedes med storeslem

– Aller først må jeg si at det er helt magisk å være på bilutstilling, igjen. Det har vært to lange år uten. Det er mye å se på her, selv om det er litt annerledes enn tidligere år, forteller Vegard.

Han sikter til at det er færre bilnyheter og merker representert, enn det pleier å være.

Men ett bilmerke sto fram.

– Mercedes tok storeslem, med fire verdenspremierer. At de gjorde det akkurat i München, på BMWs hjemmebane, må ha vært ekstra deilig. Alle premiere-bilene er jo dessuten elektriske. Mercedes viser at de tar elektrifiseringen på alvor. Dette var en skikkelig maktdemonstrasjon.

Renault er også på elbil-offensiven

Designet på EQE minner mye om storebror EQS.

EQE

Den viktigste Mercedes-nyheten er EQE. Rett og slett en elektrisk E-klasse. En modell det er solgt lassevis av i løpet av mange tiår i Norge – og som mange av oss har kjennskap til fra baksetet i en taxi.

– Den kommer neste sommer, med rekkevidde på opptil 660 kilometer. I tillegg får den mye av utstyret og teknologien vi kjenner fra el-flaggskipet EQS. Det betyr blant annet at det blir en av de mest selvkjørende bilene på markedet.

Les mer om Mercedes EQE her

Slik ser konseptbilen av Renault 5 ut. Den skal få rekkevidde på over 400 kilometer.

Ikon gjør comeback

En annen nyhet som fikk mye oppmerksomhet, var en elektriske konseptbil fra Renault.

– Alle som vokste opp på 70-80- og 90-tallet har et forhold til Renault 5. Den er et bilikon. At den nå skal vekkes til live, igjen, synes jeg er helt glimrende. Særlig når den ser så bra ut som konseptbilen som ble vist i München. Dette kan bli knalltøft, når den er ventet på markedet i 2024. I tråd med utviklingen ellers, er også den elektrisk. Det passer ekstra godt for oss i Norge.

Les mer om Renault 5-konseptet her

Flybil

Men mest moro synes Brooms utsendte det var å dra på standen der han kunne se nærmere på flyvebilen Pal-V.

– En ting er selvkjørende biler. Men det som virkelig er spennende er jo når biler kan fly! Slik som den nederlanske Pal-V. Den har en stor rotor på taket, som kan felles sammen. Ingen vinger. Dermed er den lett å kjøre rundt, uten å ta for mye plass. Kjempekult!

Broom-Vegard var gjest på God Morgen, Norge – der han snakket om og viste fram både disse nyhetene og et par til. Se klippet øverst i artikkelen.

Video: Her kan du se mer av den spenstige flybilen:

