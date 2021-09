Småbarnsmoren Malena (33) skulle bare fly fra Oslo til Florø – syv timer senere landet hun i Bergen

Flytiden fra Oslo lufthavn Gardermoen og til Florø lufthavn er vanligvis på en time og ti minutter.

Onsdag 8. september tok det derimot litt lenger tid.

– Jeg kunne sittet like lenge i flyet og kommet meg til USA, sier en av passasjerene som var om bord i flyet.

33 år gamle Malena Høyvik Langedal, bosatt i Oslo, skulle hjem til Florø sammen med sine to barn. Ei jente på fem år og en elleve måneder gammel baby.

I baggen hadde hun pakket vann, litt godteri og en liten lunsj.

– Jeg tenkte vi skulle spise litt da vi landet i Florø, sier hun til TV 2.

Saken ble først omtalt i Firdaposten.

Flyet fra Danish Air Transport (DAT) skulle gå klokka 09:30 fra Gardermoen. En halvtime før avreise, fikk de reisende beskjed om lavt skydekke i Florø, og at avgangen derfor ble utsatt.

– Da klokka var 10:10 fikk vi melding om at det var en åpning i Florø, og at vi måtte dra. Da fortet vi oss til flyet, forklarer hun.

Avbrøt landingen tre ganger

Etter én time og ti minutter gikk flyet inn for landing. Men, på grunn av det lave skydekket måtte landingsforsøket avbrytes.

– Da ble vi bare liggende i luften frem til piloten prøvde én gang til. Og det gikk ikke den tredje gangen heller, forklarer Langedal.

De åtte passasjerene om bord fikk beskjed om at de nå måtte til Bergen for å fylle drivstoff. De landet på Flesland rundt 13:30.

Beskjeden var at dette skulle være et 30 til 60 minutter langt opphold.

– Vi fikk beskjed om at vi kunne få tildelt vann hvis ønskelig, men det var ikke noen matservering om bord.

Vel nede på bakken ble dørene åpnet for å få frisk luft inn i kabinen. Langedal lot ungene få boltre seg i flyet mens de ventet.

– Piloten forlot flyet en stund, og kom tilbake med en pose fra Narvesen. Han hadde nok kjøpt seg lunsj. Han hadde også tatt med en baguette til en av passasjerene som hadde etterspurt mat. Vi andre fikk ikke noe tilbud om det.

Fikk kontrabeskjed i luften

Oppholdet på Flesland ble halvannen time langt.

Flyet lettet litt over 15:00. Piloten informerte om at de skulle prøve å lande i Florø på nytt.

– Han sa de kom til å prøve to ganger til, og hvis ikke det gikk, så skulle vi returnere til Oslo. Det tenkte jeg fikk gå, for det er jo der jeg bor.

Etter ytterligere to landingsforsøk i Florø, fikk passasjerene en kontrabeskjed. De må tilbake til Bergen.

Langedal forteller at hun på dette tidspunktet hadde fått mer enn nok.

– Jeg tok kontakt med en kabinansatt, og sa at dette ikke gikk lenger. Seks timer i flyet uten mat, med to små barn. Det gikk bare ikke lenger, sier hun, og fortsetter:

– Det var krevende. Hver gang vi skulle bryte skylaget og gå inn for landing, tok flyet fart og skøyt rett opp i luften igjen. Alle landingsforsøkene gjorde meg uvel.

Syv timer i flyet

Den siste timen måtte 33-åringen gi sønnen på elleve måneder kjærlighet på pinne.

– Han begynte å bli ganske lei, så jeg måtte gi ham noe. Og kjærligheten var det eneste jeg hadde igjen.

Rundt halv seks på kvelden landet flyet på Flesland for andre gang. Langedal og hennes to små barn hadde da vært fastspent i flyet i over syv timer.

– Piloten beklaget seg over høyttalerne, og sa at vi kom til å bli mottatt av bakkemannskap som skulle hjelpe oss videre. Vi ble fraktet i buss til ei dør, men ingen visste hvor vi skulle gå, sier Langedal til TV 2, og legger til:

– Jeg synes det var underlig at de «pushet» sånn på at vi skulle lande når forholdene helt tydelig var for utfordrende for flyet. De burde ha avsluttet turen mye før, og da gitt oss en mulighet til å velge et annet transportalternativ.

Ble tilbudt fire timer lang taxitur

Etter en god stund på Flesland fikk alle tilbud om å ta maxitaxi fra Flesland til Florø. En biltur på drøye fire timer. Forslaget kom fra Danish Air-kontoret i Danmark.

– Etter hva jeg fikk med meg, så var det ingen av passasjerene som takket ja til det tilbudet. Det var heller ikke aktuelt for min del. Jeg ble oppgitt og frustrert, forklarer Langedal.

Omsider kom et nytt forslag til de åtte passasjerene. En natt på et hotell nær flyplassen, og ny avgang med Danish Air neste morgen klokken seks.

– Det var også helt uaktuelt. Det var meldt akkurat like dårlig vær dagen etter. I tillegg var jeg avhengig av en matbutikk, noe som ikke fantes i nærheten.

Sendte klage

Langedal endte opp med å ta Bybanen i 45 minutter inn til Bergen sentrum, hvor tok hun inn på hotell.

– Vi spiste McDonalds i senga og så på TV. Dagen etter tok vi båt til Florø. Der kunne ungene bevege seg fritt, med lekerom og kiosk, forklarer hun.

Samme kveld sender hun en klage til Danish Air-kontoret på Stord.

– Jeg forklarte hva som hadde hendt, og stilte samtidig spørsmål ved måten ting ble gjort på. Da fikk jeg som svar at de hadde videresendt klagen til kontoret i Danmark, sier Langedal, og forteller at hun har måttet punge ut over 3000 kroner ekstra i utlegg.

– Hvordan gikk det med barna dine?

– Det gikk heldigvis utrolig bra, forholdene tatt i betraktning. Men, hadde de hatt en litt annen dag, så hadde det vært helt forferdelig krise. At en elleve måneder gammel baby må fly i syv timer, det … , sier hun oppgitt, og fortsetter:

– Akkurat nå tenker jeg at jeg aldri skal sette meg på et fly til Florø med DAT igjen. Jeg ønsker ikke å ta den risikoen.

Innrømmer dårlig samarbeid

Danish Airs kommunikasjonssjef, Robert Rungholm, sier til TV 2 at skydekket i Florø gjorde at de ikke kunne lande flyet som planlagt.

– Værminima (krav om at fartøysjefen kan opprettholde visuell referanse til terrenget, red.anm) fasettes av blant annet myndighetene og flyprodusenten for å sikre at en «operation» er sikker, og disse begrensningene er vi naturligvis nødt til å følge, sier Rungholm i en e-post til TV 2.

– Er det noe dere kunne gjort annerledes?

– Samarbeidet med «handling agent» i Bergen kunne gått bedre, og dette arbeider vi med nå, slik at informasjonsflyten blir bedre i fremtiden, svarer Rungholm.

Vil evaluere mattilbud

Da TV 2 stiller spørsmål om hvorfor de resterende syv på flyet ikke fikk tilbud om mat, svarer kommunikasjonssjefen at ansvaret ligger hos agenten.

– Det er agenten vår på flyplassen som skal håndtere matkuponger til passasjerer.

– Kommer dere til å ha et mattilbud på deres flyvninger fremover?

– Dette er ikke ennå ikke planlagt, men vi vil evaluere det.

Rungholm forklarer at Danish Airs maskiner ikke skal ha noen større problemer enn andre fly.

– Alle flytyper kan ha problemer med været, og det gjelder alle operatørene i Norge, så vel som SAS, Norwegian, Flyr og Widerøe, sier kommunikasjonssjefen.

Han forteller at det er lenge siden de sist måtte avbryte en landing på grunn av dårlig vær i Norge, tross regelmessig dårlige forhold her til lands.

Ber passasjerer om å ta kontakt

På spørsmål om når Malena Høyvik Langedal kan vente seg et svar på klagen fra det danske kontoret, sier Rungholm at det tar et par uker alt ettersom hvor kompleks saken er.

– Kan passasjerene vente seg en kompensasjon fra DAT?

– Som du vet så utløser ikke forsinkelser grunnet værforhold kompensasjon, men vi har tilbudt de passasjerene som har booket direkte en kompensasjon. Passasjerer som har booket gjennom en reiseagent har vi dessverre ikke kontaktopplysninger på, så vi oppfordrer dem til å kontakte oss, avslutter Rungholm.

Kommunikasjonssjefen har ingen kommentar til TV 2s spørsmål om hvorfor passasjerene først fikk beskjed om at de skulle tilbake til Oslo, for deretter å få kontrabeskjed om å returnere til Bergen.

Rungholm har heller ingen kommentar da TV 2 spør om hvilke tiltak de skal foreta seg for at noe lignende ikke skal skje igjen.