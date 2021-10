Treneren for herrelandslaget i langrenn, Eirik Myhr Nossum, er offensiv i sin målsetning før langrennssesongens soleklare høydepunkt.

– Jeg ønsker ikke at vi skal være noe dårligere i OL, enn vi har vært i de to siste mesterskapene. Der har vi tatt 5 og 6 gull.

– Det var litt av en målsetting, altså kun ett gull til russeren Alexander Bolsjunov?

– Ja, jeg mener at den norske troppen er så bra at det er et realistisk mål. I VM i Seefeld tok norske herreløpere seks av seks mulige gull. I VM i Obersdorf 2021 dro vi hjem med fem gull. Alexander Bolsjunov vant tre-mila, sier Nossum.

Den norske suksess-treneren poengterer at dette er fakta. Faktum er også at den nevnte russeren har vunnet verdenscupen de to siste sesongene.

– Ja, det overrasker meg hvis Bolsjunov har hvilt på laurbærene og tatt det litt roligere foran OL. Han har vært verdens beste løper de to siste årene - og er mannen å slå. Til nå har han vært litt alene mot oss. Og vi har mange gode løpere, sier han.

Alexander Bolsjunov intervjues av TV2 etter at han slo etter, og taklet, en finsk løper på stafetten i Lahti sist vinter. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

På spørsmål om Bulsjonov har noen svakheter, svarer Nossum slik:

– Altså, han er ikke uslåelig. Absolutt ikke uslåelig. Vi forsøker å gjøre alt riktig på trening for å slå ham. Han er i bakhodet vårt på hver eneste treningsøkt. Og Bolsjunov har ingen direkte svakheter. Men, i en spurt mot Johannes (Høsflot Klæbo) så setter jeg forbrukslånet mitt på Johannes i ti av ti spurter!

– Oi!

– Og hvis noen av de norske motbakkespesialistene kjører hardt over tid, vil også Bolsjunov bli sliten, sier landslagstreneren, som viser til 15-kilometeren i Oberstdorf som et bevis på det.

– Men, det holder ikke med litt høyere fart over en bakkekul eller to, det må være «bånn gass» over lengre strekninger, sier Nossum, som erkjenner at Bolsjunov vil bli en «lei nøtt å knekke».

– Men, vi må være offensive og vi kan ikke sette oss mål om at vi skal bli dårligere enn i fjor, avslutter treneren.