Treneren beskriver Ronaldo som et geni

Mick Clegg legger et armbrøst på skulderen, sikter og forteller.

– Det er dette det handler om, man må ha riktig balanse for å kunne treffe blinken. Slik er det når det gjelder skyting, og det er det samme med fotball.

En slapp, men enorm schäfer ligger midt i lokalet. Hunden er med på alle Micks treninger og må i ilden om elevene ikke gjør sitt beste.

– Jeg har en løpebane her nede, sier Clegg og peker.

– Om folk er slappe her, sier jeg bare at de må ta seg en runde der nede, så jager hunden etter.

Den eksentriske briten var fysisk trener i Manchester United fra 2000 til 2011. I 2003 endret Clegg måten å tenke på - det var da Cristiano Ronaldo kom til treningsfeltet Carrington.

Trente mest og best

– Jeg har sett så mange talentfulle spillere i United. Det jeg liker med Ronaldo er at han satte et eksempel i alt han gjorde. Han vil være best på feltet, best i gymmen, lytte best, spise riktig og sove riktig. Ingenting er tilfeldig.

Ronaldo-analyse: – Dette er spilleren Solskjær får nå

– Han var ekstremt opptatt av å få detaljene riktig. Jeg mener han er et geni. Han brukte hodet aktivt og hele tiden for å finne de beste løsningene, finne ut hvordan han kunne og burde trene for å bli best.

Clegg husker første gang han møtte 18 år gamle Ronaldo. Portugiseren hadde allerede da satt seg et tydelig mål.

– Han fortalte meg at han skulle bli verdens beste fotballspiller, sier Clegg til TV 2.

Dette var noe Clegg hadde hørt fra flere tidligere, men det var noe med måten denne tenåringen opptrådte. Treneren skjønte at den unge mannen foran ham var spesiell.

– Han hadde allerede sett ut hvem han skulle overgå. Ryan Giggs trente best av alle i klubben. Ronaldo var fast bestemt på at han skulle bli bedre enn Ryan, sier den tidligere United-ansatte.

– Som vi har sett, holdt Giggs det gående lenger enn alle trodde var mulig, sier Mick.

Ryan Giggs spilte 932 kamper i rødt og la opp i en alder av 40 år.

En ekstrem vilje

Clegg er utradisjonell og gammeldags i stilen. Treneren ønsker seg elever som legger ned arbeidet som kreves, samtidig som man er 100 prosent konsentrert om oppgaven.

ENORM SUKSESS: Det var i Manchester United Cristiano Ronaldo ble verdenskjent. I 2008 kunne portugiseren løfte sitt første Champions Leauge-trofé Foto: Sergey Ponomarev

Uniteds tidligere fysiske trener mener ingen i verden kan måle seg med Cristiano Ronaldo når det gjelder evnen til å legge ned det lille ekstra og alltid være tilstede i nuet.

EKSTREMT FOKUSERT: I følge den tidligere treneren har han aldri opplevd noen som var så dedikert og fokusert i arbeidet med å bli bedre som Ronaldo var. Foto: Nigel Roddis

– Han gjemte seg unna og trente på detaljer uten at noe så ham. Da han hadde terpet nok, tok han med seg det han hadde lært seg til feltet, så videre til kamp.

Men alt gikk ikke alltid på skinner, selv ikke for en av tidenes beste spillere.

– Det var flere som tvilte på at han ville lykkes i United. Han hadde noen småskader her og der.

Det var i disse periodene Mick Clegg ble overbevist om at han hadde med en smart spiller å gjøre.

– Det han gjorde var å ta to steg tilbake, finne ut hva som ikke fungerte optimalt, for så å gjøre et kraftig byks i form og nivå.

– Han stilte spørsmål, men det var ikke alltid han var enig. Det mener jeg er en gave. Han utfordret meg hele tiden.

Vant gullballen og ga enda mer gass

Ronaldo var med på flere store triumfer i Manchester United. Portugiserens første ligatittel kom i 06-07-sesongen. To år senere skulle han også hente sin første av i alt fem gullballer.

VERDENS BESTE: Her poserer Ronaldo med den femte og foreløpig siste gullballen han har vunnet. Den første hentet 36-åringen da han spilte i United. Foto: Franck Faugere

Clegg har opplevd spillere der suksessen har gått til hodet på dem, slik var det ikke med den unge portugiseren.

– Jeg husker da han vant gullballen. Det endret ikke Cristianos holdning , faktisk så gjorde det at han trente enda hardere. Han mente han måtte bevise at var verdig prisen.

Vil gi effekt

Det er tolv år siden sist målmaskinen herjet på Old Trafford. Clegg er hellig overbevist om at alderen ikke tynger hans tidligere elev.

- Absolutt ikke. En mann som jobber så hardt som Cristiano er det ingen fare med. Jeg kan tenke meg at han kan holde på til han er 40-41 år gammel, sier Mick uten å mukke.

ENORM FYSIKK: Clegg forteller om en spiller som aldri gjorde noe tilfeldig. Ronaldo har en enorm fysikk, men har jobbet ekstremt hardt for å komme dit han er, sier den tidligere treneren. Her feirer Ronaldo ett av sine 450 mål for Real Madrid. Foto: Kai Pfaffenbach

Den karismatiske treneren er også sikker på at veteranens inntog i garderoben vil heve samtlige spillere i klubben.

– Når man får inn en spiller som trener best og har den auraen som Ronaldo har, så setter man listen. Han er på det aller øverste nivået og er den alle vil følge i treningsarbeidet.

– Cristiano setter en standard på alle felt som garantert vil løfte resten av laget, sier 36-åringens gamle trener.

Avslutningsvis spør TV 2 om treneren ser på Ronaldo som et mentalt monster, i positiv forstand.

– Ja, man kan godt kalle ham det, men jeg vil faktisk kalle ham et geni, sier Mick Clegg.