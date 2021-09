Gutter tiltalt for voldtekt av 12-åring på solstudio

En mandagskveld i april ble en 12 år gammel jente voldtatt av to unge gutter, ifølge tiltalen. Ugjerningen skal ha skjedd på et solstudio i Oslo.

Politiet mener at de to guttene, som begge er over 16 år gamle, møtte jenta på en t-banestasjon tidligere samme kveld.

Derfra gikk de til det aktuelle solstudioet.

Politiadvokat Christian Hatlo opplyser at politiet har sikret seg video av guttene som var til stede, men at de ikke har video av det påståtte overgrepet.

Videokameraet på solstudioet var ute av drift.

POLITIADVOKAT: Christian Hatlo. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Jeg synes det er uheldig at kameraet ikke fungerer i et ubemannet solstudio, sier Hatlo.

Nekter straffskyld

Den eldste av guttene nekter straffskyld etter tiltalen.

– Han har forklart seg i flere avhør og avviser at det har vært en seksuell kontakt. De har hatt en kontakt, men ikke av seksuell karakter, sier hans forsvarer, advokat Aase Sigmond, til TV 2.

Videre mener gutten at jenta ikke var ærlig om sin egen alder, slik at han ikke kunne vite at hun bare var 12 år gammel.

FORSVARER: Advokat Aase Sigmond representerer den eldste av de to guttene. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Sigmond ønsker ikke å svare på hva gutten har forklart om sin relasjon til den fornærmede jenta.

Forsvareren til den yngste av guttene, advokat Cathrine Grøndahl, ønsker ikke å svare på hvordan hennes klient stiller seg til anklagene.

Flere var siktet

Totalt har fem personer vært siktet i saken. Saken mot tre av disse, som alle var siktet for en mindre alvorlig bestemmelse i straffeloven, er henlagt på bevisets stilling.

De to tiltalte har hele veien vært anklaget for voldtekt av barn under 14 år.

Bistandsadvokaten til den fornærmede jenta, advokat Brit Kjelleberg, ønsker ikke å kommentere saken overfor TV 2.

Saken er foreløpig ikke berammet i Oslo tingrett, men det er ventet å skje i løpet av kort tid.