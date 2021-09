Nio er en kinesisk elbilprodusent som åpner sin første "forhandler" i Karl Johans gate i Oslo 23. september. Vi skriver forhandler i hermetegn, fordi det ikke er en bilbutikk i tradisjonell forstand.

Nio House, som det skal hete, er et sted hvor du finner bibliotek, restaurant og eget lekeområde for barn – ja, og en bil eller to, da.

Men selv om det ligger en kreativ filosofi bak – er målet det samme som de andre: Det skal selges biler.

Første modell ut, er den elektriske SUVen ES8.

Med passasjersete foran som kan brukes som seng, en digital assistent som heter Nomi, batteripakke som kan byttes på noen få minutter og mulighet for å kjøpe elbil uten batterier, har de tenkt å vinne kunder blant annet ved å være annerledes.

Nio starter på en av Norges dyreste adresser

Batteribytte

Hvis vi tar det siste først: Nio ES8 blir altså mulig å kjøpe uten batterier. Elbil uten batterier høres jo noe meningsløst ut – men det er bare til du får høre om batteri-leie-avtalen du kan inngå.

Så i stedet for å få med en batteripakke som følger bilens levetid, kan du altså leie en helt ny og oppdatert pakke til enhver tid.

Du kan også variere hvilken batteripakke du leier – stor eller liten. Sistnevnte koster mindre penger.

Her snakker vi liggekomfort.

500 kilometer

– Kunden kan leie den store batteripakken hvis man skal på langtur, forteller Marius Hayler, general manager i NIO Norge.

Hva prisene blir på bilen og eventuelt batteripakkene, får vi vite 23. september.

Velger du den største batteripakken, på 100 kWt, får du i alle fall en rekkevidde på 500 kilometer.

Den kan hurtiglades med opptil 100 kW. Det er ikke på nivå med de beste i klassen. Porsche, Kia, Hyundai og Audi har lagt lista her – med ladekapasitet på opptil 270 kW.

Nio ES8 leveres med seks eller sju seter.

Rask

Med et stort batteri i bunnen av bilen, blir naturlig nok vekten ganske betydelig. Vi snakker 2,5 tonn.

For å sørge for et friskt fraspark, likevel, har Nio utstyrt ES8 med totalt 532 hestekrefter.

0-100 km/t-sprinten serveres på kvikke 4,9 sekunder. Ikke verst, for en sjuseters SUV.

Den leveres forøvrig enten som seks- eller sjuseter. Men det er særlig én av passasjerene som kan nyte ekstra god komfort ...

Vi har blant annet testet Nio på Eggemoen flyplass.

Førsteklasse-følelse

Passasjersetet foran kan nemlig legges omtrent helt flatt. I tillegg kommer en forlengelse av setet og støtter leggene – og det felles ned en fotstøtte helt innerst i fotbrønnen. Akkurat som å kjøre på første klasse i et fly!

Det er romslig og komfortabelt for de andre i bilen, også. I alle fall alle som sitter i de to første seteradene. Der er det rikelig med plass.

Selv i sjuseteren er det mulig for voksne å sitte i de bakerste setene, om de som sitter i andre seterad er litt samarbeidsvillige.

Vi skal selvsagt følge med når prisene slippes. Da først kan man si noe om hvor godt kjøp denne bilen er.

Les mer om vårt førsteinntrykk av ES8 her – og se video av testingen på Eggemoen flyplass under:

Faststoff: Hvor langt unna er egentlig «elbil-revolusjonen?»