Brasils fotballforbund snur - får likevel spille

De brasilianske Premier League-spillerne ble nektet av sitt nasjonale fotballforbund å spille helgens Premier League-runde.



Etter omfattende samtaler med FIFA, FA og Premier League ble foreningene i Brasil, Chile, Mexico og Paraguay enige om å trekke suspensjonen, melder SkySports og en rekke andre medier.

Utgangspunktet for spillenekten var at de brasilianske landslagsspillerne i Premier League ikke fikk dra med sitt landslag for å spille mot Argentina. Som en reaksjon gar det brasilianske fotballforbundet benyttet seg av FIFA-regelen som sier at spillere som ikke får reise på landslagssamling for sin nasjon, kan nektes å spille kamper i fem dager etter det internasjonale landskampsvinduet er over.