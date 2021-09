«Dette er tallene som gjør Bråthen forbannet»

For bak de mange utfallene og karakteristikkene i media de siste ukene, så henger det et bakteppe der en opphetet intern krangel om ressurser er svært sentral.

Skiforbundet har vært svært generelle i sine beskrivelser av hva som er sentralt i konflikten med Bråthen. De har likevel uttalt at det ligger «en uakseptabel adferd og kommunikasjonsform» bak at de ikke ønsker å forlenge avtalen med hoppsjefen.

Hvilke saker det dreier seg om har Skiforbundet enn så lenge holdt for seg selv.

Men TV 2 vet at diskusjonene ofte har handlet om penger.

Bråthen har nærmest vært manisk opptatt av å forbedre de økonomiske rammene til hoppsporten. Og han innrømmer selv at han både har vært høylydt og engasjert i disse diskusjonene med ledelsen i forbundet.

For skitoppene sin del har det handlet om å forsvare et system og en organisasjon som skal fungere for alle grenene samlet.

Hva er så kjernen konflikten?

For Bråthen har den store røde kluten vært inntektene fra de internasjonale TV-rettighetene.

Slik Skiforbundet er organisert, tilfaller alle disse TV-inntektene forbundet sentralt. Det finnes ingen fordelingsnøkkel der de grenene som genererer mest penger får en større andel av den totale potten.

Og kikker man på tallene som ligger bak, så ser man at forskjellene er store i inntektene i de nordiske grenene.

Og her er tallene som gjør Clas Brede Bråthen forbannet.

For et herrehopprenn arrangert i Norge, får Skiforbundet mellom 1,6-1,8 millioner per renn fra det internasjonale tv-markedet.

For langrenn ligger summen på rundt 350-400 000 kroner per renn. Det samme gjelder for kombinert og kvinnehopp.

Mens langrenn og alpint har langt høyere sponsorinntekter enn hopp i Norge, så er hoppsporten også en svært viktig pengekilde til Skiforbundet gjennom sin popularitet i det internasjonale TV-markedet.

Verdien til hopp er nærmere fem ganger så stor som langrenn og kombinert internasjonalt.

Gjennom turneringen Raw Air generer hoppsporten et sted mellom 10-12 millioner kroner i året til Skiforbundet. Bare i rettighetspenger.

Men dette er altså penger som går rett inn til Skiforbundet sentralt.

Bråthen har i mange år sagt klart og høyt ifra om at hopp burde fått en større andel av disse inntektene. Han har utfordret ledelsen i forbundet til det aller ytterste. Og TV 2 vet at dette har irritert langt flere enn ulike generalsekretærer gjennom årene.

Det er en kjent sak for alle tett på norsk skisport at forholdet mellom Bråthen og de ansatte i Skiforbundets arrangementsavdeling lenge har vært kjølig.

Og det har ikke hjulpet at Bråthen stadig har vært svært kritisk til måten de felles verdenscuphelgene i Lillehammer før jul, og Holmenkollen Skifestival har blir håndtert på av forbundet sentralt. Mest internt, men også gjennom små drypp i media som har forsterket denne interne uenigheten.

Bråthen har åpent jobbet hardt for å lage mer rendyrkede hopparrangementer – slik som Raw Air – og han har ønsket å få en større del av de internasjonale TV-inntektene for å kunne rendyrke dette.

For eksempel.

De siste årene har det tradisjonelle Holmenkollrennet druknet i viraken rundt femmila, og folkefesten langs langrennsløypene.

Hoppsjefen har derfor jobbet aktivt for å legge femmila, og hopprennet til to ulike helger. Nettopp for å få mer fokus på hoppsporten. Dette har det naturligvis vært stor uenighet og splid om internt.

Og i kjølvannet av disse diskusjonene har Bråthen også blitt en omstridt figur i langrennsleiren.

Blant kritikerne er det gjengs oppfatning at Bråthen er vanskelig å samarbeide med – nettopp fordi han over mange år har vært så kritisk til mye av det som er «gjengs oppfatning» i NSF.

Samtidig har denne kampen for hoppsporten gjort at Bråthen har samlet sine egne i langt større grad enn det som er vanlig.

Hopp blir av vittige tunger internt i Skiforbundet omtalt som en «stat i staten». Og de mest kritiske omtaler dem som en «egen sekt».

Men det er også derfor denne «sekten» i så stor grad har vernet om sin sjef etter at de første sakene om konflikten lekket ut til TV 2.

Alexander Stöckl har tidligere offentlig støttet Bråthen i at hopp burde få større tilgang til de ressursene de er med å skape.

Så dette er definitivt en sak som gjennom de siste fem årene virkelig har samlet den lille hoppfamilien mot toppledelsen i Skiforbundet, og som nå er nøkkelen til at frontene er så steile som de er.

Sponsorene har samtidig trykket Bråthen til sitt bryst på grunn av denne utrettelige innsatsen for å øke verdien til hoppsporten. Man er sine egne nærmest.

Derfor er det få som er veldig overrasket over at hovedsponsor LO spesielt har gått så langt i å ta parti med Bråthen utad i denne konflikten.

Gjennom sponsorenes felles trussel om å trekke seg ut har også penger blitt en sentral ting i den pågående personkonflikten mellom Bråthen og toppledelsen i Skiforbundet.

Paradoksalt nok oppsummerer det hva kjernen denne konflikten har handlet om hele tiden.

Økonomi, fordeling av ressurser, og hvem som skal rå over pengesekken.