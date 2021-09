Veien til rusreform går gjennom MDG

I år hadde Norge det høyeste antall overdosedødsfall på 20 år. Dette er nok et trist resultat av årevis med mislykket ruspolitikk, som koster liv og fører mennesker ut i utenforskap i stedet for å gi dem hjelp.

Tragisk nok valgte Stortinget denne våren å stemme ned en av de viktigste løsningene på denne politikken.

Rusreformen som ble fremmet av den borgerlige regjeringen med Bent Høie i spissen var basert på et solid faglig grunnlag, og ville ha tatt norsk ruspolitikk inn i det 21. århundre.

Dessverre grunnstøtte reformen. I første omgang fordi FrP gikk ut av regjering og gikk mot den, og i andre omgang fordi Arbeiderpartiet, som kunne gitt reformen flertall, valgte å stemme den ned.

VG skrev nylig at et nytt rødgrønt storting, nå kan redde kan nå redde rusreformen.

Det vil MDG stå i spissen for. MDG vil ha en human ruspolitikk, der menneskers helse, integritet og rettssikkerhet står i høysetet.

Dagens strenge strafferegime er feilslått, og bygger på en grunnleggende feilslutning om at det er mulig å skape et samfunn fritt for skadelig rusbruk. Ikke minst fører straff til utenforskap, stigma og senskader.

Vi mener at det er viktig å skille mellom rusbruk og rusmisbruk.

Samfunnets reaksjoner

Mennesker som utvikler avhengighet eller får helsemessige skader av rusbruk, skal møtes med hjelp og omsorg, ikke straff. Derfor er det viktig for MDG at vi både endrer samfunnets reaksjoner på rusbruk i lovverket, men også styrker de tjenestene som er best egnet å hjelpe folk bort fra skadelig rusbruk.

Dessverre har rusdebatten de siste månedene kommet ned i et lite konstruktivt spor.

Høyre og Venstre er, forståelig nok, svært provoserte over at Arbeiderpartiet valgte å stemme ned denne viktige reformen.

Denne kritikken er MDG enige i. Arbeiderpartiet gikk glipp av en historisk mulighet til å bidra til en reform som er overmoden.

Deres nei til rusreform framsto som taktisk begrunnet, og i strid med deres programvedtak om at de ønsker å reformere rusreformen for å gå fra straff til hjelp.

Alt ligger til rette

Men når Høyre og Venstre peker på Ap, så reflekterer det også en politisk realitet: de borgerlige partiene er ikke i stand til å sikre flertall for denne reformen, selv når de har flertall i Stortinget.

Både FrP og KrF er motstandere av rusreform. KrF bandt seg til det, men gikk sjokkerende langt i å undergrave sin egen regjering da de advarte mot å stemme for reformen da den kom til Stortinget.

På rødgrønn side er styrkeforholdene annerledes. Både MDG, SV og Rødt støtter rusreform, og Aps program åpner også for det.

Når vi vet at både Høyre og Venstre står klare til å gi støtte til en ny rusreform, så ligger alt til rette for at dette kan vedtas raskt.

For alle tilhengere av rusreform er spørsmålet nå hvilken stemme som gir den største muligheten til å skaffe flertall for et nytt reformforslag.

MDG er garantist for å kjempe for rusreformen etter et eventuelt regjeringsskifte.

«Hasj-partiet»

Venstre har erklært at det er uaktuelt for dem å samarbeide med AP og SP, og har dermed i praksis frasagt seg enhver innflytelse over en ny regjering.

Høyre har naturligvis heller ingen planer om det. Stilt overfor den overveiende sannsynligheten for et nytt rødgrønt flertall på Stortinget, er den smarteste stemmen for rusreform en stemme på et parti som brenner for rusreform, og som kan havne på vippen og stille krav til en ny rødgrønn regjering.

MDG har i årevis representert en progressiv og human ruspolitikk.

Det har gjort at vi har måttet tåle å bli latterliggjort som «hasj-partiet» og framstilt som ytterliggående.

Nå ser vi at det politiske landskapet langsomt flyttes i vår retning. Bort fra gammeldagse og feilslåtte ideer om straff og forbud, og over mot en forståelse av at det å ha et problematisk forhold til rus best møtes som et helseproblem og et sosialt problem.

Rusreformen burde blitt vedtatt i vår. Men vi har ikke råd til å sløse bort fire nye år. Derfor trengs et sterkt MDG, som har blitt kåret til partiet med den beste ruspolitikken, for å sikre framgang i arbeidet.

Rusreform nå!

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no