Barnslig moro – dette er det bare Tesla som gjør

Tesla er i gang med å levere ut et stort antall av sin nye elektriske SUV, Model Y, på det norske markedet.

Her vil stadig nye bileiere bli kjent med en funksjon de kanskje aldri har hørt om – eller som de kun har hørt om, men aldri testet selv. Nemlig prompeputene!

Ja, for det er altså én bilprodusent som har valgt å gjøre det mulig å lage kunstige prompelyder i bilen.

Systemet, ja for det er system må vite, er ganske avansert. Du kan enten velge hvilken sete lydene skal komme fra, ha prompelyd når du bruker blinklysene og du kan faktisk også få prompelyd utenfor bilen!

Eksklusivt: Her tester Broom Tesla-nyheten

Prompemeny

Det siste er altså nytt av året. Og en funksjon enkelte har gledet seg til å få på plass. Det gir jo noen nye muligheter ...

I tillegg finnes det en rekke prompelyder å velge mellom. Litt variasjon må man jo ha. Her er "prompemenyen":

Not a Fart

Short Shorts Ripper

Falcon Heavy

Ludicrous Fart

Neurastink

Boring Fart

I'm so random

Tesla Model Y: Nordmenn sparer 200.000 kroner i forhold til svenskene

Barnslig moro

Du kan sikkert forestille deg hvordan de som står utenfor bilen vil reagere på at det kommer prompelyder. Har du over middels behov for å lyse opp hverdagen litt, er det bare å finne en plass der det står en del folk og dra på. Litt moro må man kunne ha!

Og for dere som ikke er så opptatt av akkurat prompelydene: Tesla Model Y har en rekkevidde på over 500 kilometer, mulighet for sju seter (neste år) – og prisene starter på 535.000 kroner.

Vi har testet den. Du kan lese hva vi synes her – og se videotesten av bilen under:

Bil-gigant kjøpte Model X – til overpris.