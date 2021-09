Tyrkias landslagssjef Günes sparket før Norge-kampen

Bakgrunnen er svake resultater over flere måneder. Det startet med tre strake tap i EM og kulminerte med 1-6-nederlaget borte mot Nederland i VM-kvalifiseringen tirsdag. Etter stortapet fikk Günes knallhard kritikk fra flere hold.

Torsdag og fredag var Günes i møter med toppene i Det tyrkiske fotballforbundet (TFF). Der ble det blant annet forhandlet om avskjedsvederlag.

Tyrkia møter Norge i Istanbul 8. oktober. Det blir en meget avgjørende kamp for begge lag. Gruppevinneren får direkte VM-plass, mens toeren går inn i en omspillsfase.

Avisen Hürriyet skriver at Joachim Löw, Fatih Terim og Okan Buruk er tre alternativer TFF vurderer som erstatter. Löw ga seg som trener for Tyskland etter EM og er ledig på markedet.



Nederland topper puljen på bedre målforskjell enn Norge. Disse to lagene er to poeng foran Tyrkia. Det gjenstår fire kamper for alle lag i puljen.

Da lagene møttes tidligere i gruppen spilte Norge også på «bortebane». Grunnet koronapandemien ble kampen spilt i Málaga for tomme tribuner. Det endte med et brutalt 0-3-tap for Solbakkens menn.

Denne landslagssamlingen har Norge tatt sju av ni poeng, og Solbakken tror det er et helt annet norsk lag som møter Tyrkia om én måned.

– Jeg tror spillerne føler at de har vokst, er trygge og komfortable. Vi vet at det blir en heksegryte, men det tror jeg de gleder seg til, sa landslagssjefen til TV 2 etter kampen mot Gibraltar tirsdag.

Tyrkia må klare seg uten midtstopperne Caglar Söyüncü og Ozan Kabak mot Norge.

– Jeg takker og bukker for den muligheten, sa Solbakken til TV 2 om den nyheten.

