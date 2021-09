Solskjær: – Blir ikke overrasket om han spiller like lenge som Giggs

Manchester United - Newcastle ser du lørdag fra 15.30 på TV 2 Sport Premium og Play!

Cristiano Ronaldo var den det handlet om på fredagens pressekonferanse. Ole Gunnar Solskjær bekreftet at hans nye stjernespiller får sin redebut på Old Trafford lørdag.

– Han har hatt en bra «preseason» i Juventus, en fin uke med landslaget og en god uke med oss. Han vil definitivt komme på banen (mot Newcastle), sa Solskjær fredagens pressekonferanse.

Solskjær beskriver Ronaldo som i svært god form og har store forventninger til sesongen.

– Cristiano er i så god form at han vil spille så mye han kan og score mange mål i årene fremover. Han tilfører noen ekstra egenskaper som vi ikke har hatt i laget. Han er, om ikke den, men en av de beste fotballspillerne verden har hatt, sier Solskjær.

Han tror Ronaldo, som nå er 36 år, kan spille like lenge som Ryan Giggs som la opp som 40-åring.

– Han trenger ikke meg til å fortelle han hva han skal gjøre. Han har alltid gjort det han kan for å være best. Jeg blir ikke overrasket om han spiller like lenge som Giggs, sier Solskjær.

– Han er en ledertype og alle spillerne kommer til å se opp til ham, fortsetter Solskjær.

– Edinson har respekt for Cristiano

Cristiano Ronaldo får draktnummer syv etter at Edinson Cavani var villig til å gi ifra seg drakten. Solskjær fikk også spørsmål om hvordan den prosessen har vært.

– Edinson og Cristiano har snakket sammen. Å gi Cristiano skjorten viser hans respekt for ham, og at Cristiano snakket med Edinson viser respekt den andre veien, forteller Solskjær om draktsituasjonen.

Men det store spørsmålet som gikk igjen på fredagens pressekonferanse er om Ronaldo går rett inn på laget - og om hvor mye han kommer til å spille denne sesongen.

– Han vet at det er jeg som må ta avgjørelsen om når han skal spille og når han ikke skal spille. Alle ønsker å spille så mye som mulig, sånn er det, sier Solskjær. Jeg vil se den beste versjonen av Cristiano og det kommer ved at vi kommuniserer oss imellom. Vi har gjensidig respekt for hverandre, sier Solskjær.

– Gir oss en bedre sjanse til tittelen

Med den spillertroppen Manchester United har denne sesongen, er det flere som spår dem med i tittelkampen. Det har Solskjær ingenting i mot.

– Vi har kvalitetsspillere som gir oss en bedre sjanse til tittelen. Men vi må alle ha samme fokus og gå inn i hver kamp med en tanke om at den er årets viktigste. Vi er alle her for å vinne og vi backer hverandre, sier United-manageren og fortsetter:

– Cristiano ønsker ikke noe spesialbehandling, han er en del av laget. Vi er en gruppe som fremdeles er i utvikling, og Cristiano gir oss ny kvalitet med hans vinnermentalitet og erfaring.

Solskjær peker på at laget har utviklet seg i den retningen han ønsket de siste årene.

– Om vi ser på laget nå, benken og de unge som kommer fram, så er dette et lag som kan klare hva som helst. Vi vet at utfordringene og konkurransen er her i verdens beste liga, og det er ikke mye rom for feil. Men presset er et privilegium. Når du er i Manchester United vil du ha det presset, det får en til å føle seg levende, sier Solskjær med et smil.