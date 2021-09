– Glemmer aldri de som holdt hender og hoppet ut

Anett Christin Hansens (51) jobb-tur til New York i 2001 ble noe litt annet enn hun hadde sett for seg. Dekket av støv, og uten å forstå hva som skjedde, sto hun plutselig midt i kaoset under terrorangrepet 11. september.

Anett Christin Hansen (51) fra Oslo var 31 år gammel, og jobbet som økonom for Folketrygfondet, da hun var på en konferanse i New York 11. september 2001.

Hun bodde på hotel Mariott World Trade Center. Hotellet som ble kalt World Trade Center tårn 3, midt mellom de to skyskraperne.

Anett har aldri tidligere stått fram med hele historien sin om det som skjedde 11. september 2001. TV 2 møter henne hjemme i hagen på Adamstuen en formiddag i september 2021.

Det er snart 20 år siden terrorangrepet.

– Hvordan føles det?

– Det føles egentlig helt greit, sier hun, og smiler.

Hunden hennes løper rundt på plenen, og epletrærne henger over henne fulle av modne epler.

Et drønn

Morgenen 11. september hadde hun stått opp tidlig og pakket. Hun hadde tilbrakt tre dager på konferanse i storbyen, og skulle reise til flyplassen og hjem etter dagens første sesjon.

– En kollega spurte kvelden før om vi ikke skulle droppe sesjonen den dagen, og heller ta en tur opp i World Trade Center. I ettertid er jeg veldig glad for at jeg var pliktoppfyllende nok til å si nei til det, sier hun.

– Rundt klokken 08.45 var vi i en stor bankettsal i første etasje av hotellet, det var store lysekroner i taket, sier hun.

Så kom det et drønn.

– Det raslet i lysekronen, og ingen skjønte hva som skjedde, men noen ropte at det var jordskjelv, og at vi måtte komme oss ut, sier hun.

De kom seg til resepsjonen, der det var fullt av brannfolk.

– Brannfolkene ropte at vi måtte komme oss ut og ikke se opp, sier hun.

Ute legger hun merke til et fly som flyr unaturlig lavt over byen.

– Flyet kom rett over oss og traff bygg nummer to. Det var helt uvirkelig. Ingen skjønte noe. Jeg tenkte at det var krig, at det var starten på en verdenskrig, sier hun.

Ut av vinduene

Uten å riktig forstå hva som skjedde, kikket hun opp på byggene der den svarte røyken flommet opp.

– Folk vinket fra vinduene. Det bildet som har brent seg inn i meg for alltid, det er de som hoppet. Særlig de som tok hverandre i hånden og hoppet sammen. Det var enten det eller flammene, sier Hansen.

Nede på bakken sto 31 år gamle Hansen og måtte ta sitt eget valg. Det begynte å brake i bygningene. Folk ropte. Det var støv over alt.

– Vi så at bygget begynte å revne, og jeg var veldig usikker på hvor vi skulle gå. Jeg var sammen med noen av de fra konferansen, vi hadde alle navneskilt på oss, så jeg kjente dem igjen. Så begynte vi å forstå at bygningene kom til å rase, og at vi måtte komme oss vekk, forteller hun.

Der hun sto var hun like i nærheten av vannet.

– Jeg vurderte om jeg skulle hoppe. Jeg tenkte at da ville jeg iallfall kunne svømme noen tak, og at det var bedre enn å få et høyhus i hodet, forteller hun.

FØRSTE TÅRN: Dette bildet er tatt rett etter at første tårn kollapser i New York 11. september 2001. Foto: Henny Ray Abrams/ AFP / NTB

Men bygget falt ikke sidelengs mot henne. Hansen ble vitne til at hele bygget imploderte, slik vi alle har sett på TV-bildene fra den dagen.

– Jeg tok av meg genseren og holdt den foran ansiktet idet bygget kollapset. Da jeg tok genseren vekk, var alt rundt meg og alle menneskene dekket av hvitt støv, sier hun.

Hotellet Anett hadde bodd på, ble jevnet med jorden da tårn nummer to kollapset noe senere.

– Uvirkelig

De neste sekundene, minuttene og timene er noe uklare for Hansen.

– Det var folk dekket i støv over alt, og lukten, den glemmer jeg aldri. Jeg trodde kanskje det var lukten av døde, men har senere skjønt at det var lukten av alt som var brent, sier hun.

Hun forteller at det var relativt stille, at det ikke var panikk-stemning, mer en slags sjokk.

– Folk skjønte ingenting. Det virket ikke som at noen av oss i gata den dagen klarte fatte hva det var vi hadde havnet midt oppi. Noen skrek, men jeg tror ikke jeg gjorde det, sier hun.

Den lille gruppen bestemte seg for å dra til banken der den ene av dem jobbet. På et tidspunkt fant Hansen ut at det var lurt å komme seg til ambassaden.

STØVETE: I timene etter terrorangrepet gikk tusenvis av mennesker rundt fulle av støv og aske i New Yorks gater. Foto: Stan Honda / AFP / NTB

Dit kom hun seg, og fikk kontaktinformasjon til sjømannskirken.

– På et tidspunkt gikk jeg bare hvileløst rundt. Alle tingene mine, og passet, lå igjen på hotellet, så jeg hadde bare de støvete klærne jeg gikk i. Jeg skjønte fremdeles ikke hva som hadde skjedd, sier hun.

Godt utpå ettermiddagen satte hun seg i en taxi til sjømannskirken.

– Der ble jeg så godt tatt imot. De lurte på om jeg ville ta meg en dusj, og det ville jeg. Så ble jeg boende der de ni neste dagene, sier hun.

Det var også her hun samme kveld fikk nyhetssendingen der hun fikk det bekreftet at det hun hadde havnet midt oppi, var et terrorangrep.

Det gikk ingen fly ut av New York de neste dagene. Dagene tilbrakte Anett med å gå rundt i New York.

– Jeg hadde ikke noe matlyst, så det eneste jeg spiste var tunfisk-sandwitcher fra den lokale Deli-sjappa. Mannen bak disken må ha sett at jeg ble tynnere og tynnere, for sandwitchene ble tjukkere og tjukkere, sier hun.

– Den vennligheten og omsorgen jeg opplevde fra alle i New York de dagene var helt enorm, sier hun.

Hjemme igjen

Rundt 20. september satt Anett på et fly ut av New York. Med seg hadde hun en liten veske, og en pappose med klær.

– Aldri har jeg reist så lett. Jeg hadde ingenting, sier hun.

Hjemme ble hun møtt av familie på flyplassen. Hun orket ikke snakke med journalister.

– Jeg var veldig raskt tilbake på jobb. Folketrygdefondet var helt fantatiske. De så nok at jeg endret meg litt, at jeg hele tiden var veldig utålmodig, kanskje litt streng, men de behandlet meg bra, sier hun.

De neste årene slet hun med å sove, men hun klarte å skjøtte jobben. Etter tre år byttet hun jobb. Da kom knekken.

– Etter det var jeg sykemeldt en god stund. Jeg hadde vært på vakt og i alarmberedskap konstant siden 11. september, sier hun.

Etter tre-fire år kom søvnen tilbake, og hun kom seg tilbake i arbeidslivet.

GLAD: Anett Christin Hansen er glad for at hun ikke bestemte seg for å dra til toppen av World Trade Center morgenen 11. september 2001. Foto: Aage Aune / TV 2

– På mange måter har nok denne opplevelsen gjort meg litt modigere. Etter dette var jeg ikke lenger redd for å heve stemmen i forsamlinger. Jeg var ikke redd for å si hva jeg mente eller å få høre hva andre mente. For det jeg da tenkte var at ingenting uansett er så ille som å få et høyhus i hodet, sier hun.

Hun forteller at hun fremdeles opplever seg selv som mer skvetten enn hun var før terrorangrepet. Annet enn det, er ikke livet preget av hendelsen.

– Jeg var tilbake i New York allerede i november 2001, og har vært tilbake flere ganger etter det. Jeg bestemte meg for at jeg måtte ut og fly, jeg kunne ikke være redd for det, sier hun.