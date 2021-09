To dager før jeg flyttet til Norge i 2016 ventet jeg to timer i trafikken i Istanbul. Det var ikke rushtid, og det var heller ikke en bilulykke.

Det var bare president Erdogan som skulle kjøres den veien, ifølge nyhetene.

Derfor hadde et kjørefelt av veibanen blitt stanset, og det ble trafikkork.

Da statsministeren Erna Solberg og de andre partilederne kom til TV 2s lokaler i Bergen for partilederdebatt, tenkte jeg på den dagen.

Erna Solberg svarer på TV2s spørsmål. Foto: TV2

Veien ble ikke stanset, Solberg ble ikke kjørt av mange luksusbiler, folk ble ikke forstyrret, og TV 2s lokaler var heller ikke full av livvakter.

Politikerne ser ut som at de er helt vanlige mennesker med helt vanlige liv.

De virker å være venner. De setter politikken til side og møter i julesending på TV der de diskuterer hvor mange mandler man kan ha i grøten, eller hvor mange kaker man bør bake før jul.

I Tyrkia, der jeg kommer frem, har lederen av det kurdiske partiet sittet fengslet siden 2016 på grunn av sine uttalelser - tross at han har fått seks millioner stemmer fra velgerne. Når jeg tenker på dette, kan jeg med trygghet si at følgende er det beste med norsk politikk:

Politiske ideologier og kamper har ikke gjort dem til fiender.

Dette gjør meg glad.

«De nye i Norge»

For å høre hva andre tenker, har jeg møtt «De nye i Norge», førstegangsvelgere fra ulike nasjoner.

Badraddine Maizi (venstre), Laila Abu Qatma (høyre) Foto: Sorosh Sadat/TV2

Laila Abu Qatma var den første personen vi møtte. Hun har har stemt for aller første gang i sitt liv, og TV 2 ble med mens hun brukte stemmeretten. Hun var beskrev som det et stort ansvar, og en ære, å få stemme.

Badraddine Maizi som vi møtte i Bergen moské, og han kommenterte da på hvor fint det er å se politikere på bakken, i normale situasjoner. Politikere som handler på KIWI, går på sykkel- eller fjelltur. Politikere som kan snakke sammen for finne en løsning. Dette var nytt for ham.

Flere har også fortalt det tok tid å lære seg å stole på myndighetene. Alakbar Ismayilov er en av dem. Han forklarte at det føles rart å bygge opp tillit til myndighetene og systemet.

Alakbar Ismayilov (ventsre) Sanna Angoori (høyre) Foto: Sorosh Sadat- Mathias Kleiveland /TV2

Osama Saheheen er enig med Alakbakar. Den 31 år gamle mannen sa det tok tid til å bli vant til at norske politikere er helt vanlige mennesker.

Sanna Angoori har vært statsløs hele livet, men i mars i år fikk hun norsk statsborgerskap. I år skal hun også stemme for første gang og var veldig spent.

Norsk politikk er vanskelig

Jeg har også møtt noen innvandrere som har stemmerett, men de sa de ikke skulle stemme. De ville heller ikke stille opp på kamera.

Da jeg spurte om grunnen til deres valg om å ikke stemme, fortalte de at norsk politikk er forvirrende og at det er vanskelig å velge parti her i Norge.

Alle jeg har intervjuet, er også enige i at det ikke er lett å forstå norsk politikk.

I år er det over 45 000 nye velgere med innvandrerbakgrunn. På Litteraturhuset i Bergen var det et informasjonsmøte for førstegangsvelgere.

Papillon Bergen, DER og Litteraturhuset i Bergen arrangerte møtet.

Der stilte jeg følgende spørsmål til lokalpolitikerne som deltok:

– Synes dere at dere har gjort nok for å få stemmer fra velgere med innvandrerbakgrunn?

«Vi har definitivt ikke gjort nok» sa en av dem. «Vi skulle ha gjort utrolig mye mer» sa den andre. «Vi skal skjerpe oss til neste valg» sa den tredje.

Før jeg stilte spørsmålet, tenkte jeg at de lokale politikerne skulle overdrive de få tingene de har gjort. Men det gjorde de ikke.

De var ærlige, og dette overrasket meg, fordi jeg ikke er vant til å se politikere som innrømmer at de kunne gjort mer.

Journalisten bak artikkelen, Aysun Yazıcı, er en journalist fra Tyrkia som lever i eksil i Norge. Hun er tilknyttet TV 2s utenriksavdeling.