Dødsbrannen i Moelv: Henlegger saken

Det var den 30. september 2020 nødetatene mottok melding om en kraftig brann i et næringsbygg i Moelv.

Det ble senere funnet to døde personer i det nedbrente næringsbygget.

Ifølge politiet konkluderte etterforskningen med at det dreide seg om et drap og et selvdrap.

– Riksadvokaten besluttet den 20. juli å henlegge drapssaken grunnet gjerningspersonens død, skriver politiet i en pressemelding fredag.

Har varslet pårørende

Innlandet politidistrikt ble orientert om henleggelsen ved påtegning fra Statsadvokatembetet i august.

– De pårørende er underrettet om beslutningen. Riksadvokatens beslutning er endelig og kan ikke påklages, står det videre.

Når det gjelder brannsaken, har politiet selv henlagt denne grunnet gjerningspersonens død.

SKADER: Brannen førte til store materielle skader på bygget. Foto: Lars Nyland

Økonomisk konflikt

Den endelige obduksjonsrapporten viste at offeret, Christian Berg fra Gjøvik, mest sannsynlig var død før brannen startet.

Det ble funnet spor etter brennbar væske og flere arnesteder i næringsbygget. Politiet mener siktede startet brannen for så å ta sitt eget liv.

Politiet antok at motivet for drapshandlingen hadde sammenheng med en konflikt av økonomisk art mellom de to personene, og at det ikke var flere involverte.