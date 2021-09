Fredagsbuffet til store og små

Lag et fargerikt og fristende bord hvor hver og en kan velge det de liker best.

Buffet med kylling, reker, laks, grønnsaker og tzatziki i pitabrød

Syltet rødløk: 2-3 løk i tynne skiver legges på glass. Kok opp lake av 1 dl vann, 1 dl eddik og 2 dl sukker. Hell den varme laken over rødløken til det dekker.

Til 4-5 personer trenger du:

4-6 pitabrød, eventuelt brioche pølse- eller hamburgerbrød

3-4 kyllingfileter uten skinn

Laks og/eller reker

Olje til steking

Salt, pepper, urtekrydder eller røkt paprikapulver

2 paprika, forskjellige farger

2-3 avocado, sitron og/eller mango

Sitron eller lime

Tzatziki:

2-3 dl gresk yoghurt eller tykk matyoghurt

¾-½ slangeagurk (avhengig av størrelse)

1-2 fedd hvitløk

¼ ts salt

1 ss ekstra Virgin olivenolje

1-2 ts sitronsaft

½ ts sukker eller honning

Finhakket frisk mynte

Slik gjør du:

Begynn med å lage tzatziki, den blir bare bedre av å stå og trekke smak. Skrell agurken, riv den grovt, dryss på litt salt og la den ligge og renne av seg i et dørslag i 20-30 minutter, klem/press væsken ut av agurken. Bland agurken i yoghurten. Smak til med finhakket hvitløk, eventuelt litt mer salt, olivenolje, sukker og mynte. La gjerne tzatziki stå trekke smak et par timer før servering.

Fortsett med kylling. Del kyllingen i små terninger eller tynne strimler. Del paprika i tynne stimler.

Stek kyllingstrimlene i olje, dryss med salt, pepper og røkt paprika, eventuelt også urtekrydder. Rør om mens de steker. Legg opp den stekte kyllingen på et fat . Legg paprika i stekepanne ved middels varme i 4-5 minutter, til de blir søte og myke. Legg opp på et fat. Skjær avocado i strimler og vend sammen med litt sitron for å bevare fargen. Legg laks og/eller reker på et fat/bolle.

Varm pitabrød eller briochebrød etter anvisning på pakken, rett før servering. Hver og en fyller sin pita eller brioche med det de ønsker.