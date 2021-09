Den var i årevis selve symbolet på en praktisk og fornuftig bil. Både som familiebil med god plass til både unger og bikkje – på vei til hytta, for aktive mennesker med alt fra ski, sykler og hangglidere på taket, som firmabiler, som romslig taxi og bil for de som bare vil ha mye plass.



Det er selvfølgelig stasjonsvogn vi snakker om.

Om man ikke akkurat hadde behov for plassen, kunne den være et smart kjøp likevel. Den kostet litt mer, men holdt seg desto bedre i verdi enn en tilsvarende, firedørs sedan.

«Alle» skulle ha den. Gjerne med en litt kraftig dieselmotor. Var det i tillegg automatgir, firehjulsdrift og litt godt med utstyr – ja da var billykken nær fullkommen.

Noen eksempler: Audi A6 Avant, Volvo er jo viden kjent for sine Herregårdsvogner, Ford Mondeo og VW Passat ble solgt nesten kun som stasjonsvogn. Som sagt, det var liksom slik det skulle være.

SUV-er og elbiler tar over

Så skjedde det noe. SUV-ene gjorde sitt inntog. Ikke bare som store, enkle og brautende – nei, mindre og komfortable varianter kom også til. Det la press på stasjonsvognene som biltype. Nå er elbilene i ferd med å gjøre sitt inntog. Her i Norge har elbilene for lengst gjort nettopp det. Nesten tre av fire solgte nybiler er elektriske her på berget. Nå kommer resten av Europa og andre deler av verden etter. I full fart.

Det legger ytterligere press på stasjonsvogna, som vi elsket, som biltype. Faktisk så mye av flere produsenter nå ser på disse bilene som nisjemodeller. Ikke bare det – de vurderer faktisk å kutte ut produksjonen av biltypen. Hvem hadde trodd noe slik i 2007? Det er ikke så lenge siden …

To av produsentene som vurderer å kutte ut stasjonsvognene, er Volvo og Mercedes.

– Markedet for biltypen skvises når flere og flere kjøpere går over til SUV. Det er bare noen få markeder igjen i verden for stasjonsvogner. Det sier utviklingssjef i Mercedes, Markus Schäfer, i et intervju med det britiske bilnettstedet Autocar .

Men det er ikke bare stasjonsvognene som er i skvis.

Forbrukerrådet advarer mot noen bilkjøp

Volvo har lange tradisjoner med stasjonsvogner, men de siste årene har SUV-er dominert salget. Nå satses det for fullt på elbiler.

Salget stuper

Schäfer innrømmer i intervjuet også at Mercedes ser på fremtiden for couper og cabrioleter.

– Vi må erkjenne at etterspørselen etter cabrioleter synker rundt om i verden. Det er færre kjøpere i Europa som går for en cabriolet nå, sammenlignet med for noen år siden. Vi vurderer også coupéene, legger Schäfer til.

Hos Volvo har man mer enn antydet stasjonsvognene går en usikker framtid i møte. En biltype de har svært lange tradisjoner med. Særlig i de nordiske landene har de bilene solgt godt. Men man kan ikke leve på tradisjoner.

Verden er i endring, og det er valgene vi som bilkjøpere gjør, som avgjør hvilke biltyper som får livets rett framover.

Både dette med lavt salg og det faktum at de aller fleste bilprodusenter har lovt å lansere mange elektriske biler de neste årene, gjør at det ikke er plass til alle.

